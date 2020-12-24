〈時評〉美國萊豬難擋　應以科學方法嚴格管理

國民黨23日晚間在立法院外舉辦「守護食安之夜」活動 ，現場搬出道具豬，表達反對含萊克多巴胺美國豬肉進 口立場。 中央社記者王飛華攝 109... 國民黨23日晚間在立法院外舉辦「守護食安之夜」活動 ，現場搬出道具豬，表達反對含萊克多巴胺美國豬肉進 口立場。 中央社記者王飛華攝 109年12月23日 (來源 中央社)

萊豬即將正式開放進口，當務之急，是集合眾人力量，共同監督政府嚴格把關，而不是危言聳聽，造成人民恐慌，也不應該將事件泛政治化，牟取政黨或個人利益，這些都無助於解決問題。

考量到台美關係，開放萊豬、美牛進口台灣，這是不得不的選擇，但這不單純只是從雙邊貿易的角度思考，而是在世界自由貿易的規則下，政府若是缺乏科學證據，貿然去管制部分商品進口，恐怕會引起更大爭議。

萊豬進口台灣，目前就是處於這樣的一個態勢，台灣和其他多數國家一樣，不可能全面長期禁止進口。何況，如同許多農畜產品一樣，或多或少都會使用到化學用藥，因此，重點是這些殘留在動、植物的含量，是否會對人體或是環境造成影響。

醫師蘇偉碩提出萊克多巴胺比搖頭丸毒250倍，若真證明如此，那當然要禁止進口，但事實上，這項說法缺乏根據，因為蘇偉碩到最後都表示自己誤植論文的數據，改稱毒性僅為搖頭丸1/4；但即便是這樣的說法，仍經不起檢驗，因為原始實驗是針對小老鼠，未必能適用在牛、豬和人類身上。

其次，蘇偉碩還提到進口含萊劑肉品，並非不吃就沒事，光呼吸就可能吸到萊劑，吃素的人也會沾到，而且食用萊克多巴胺殘留的豬肉會造成精神疾病、自閉症等。這些說法更只是臆測和推論，完全沒有任何科學證據。種種不負責、危言聳聽的言論，只會誤導民眾，造成更多恐慌。

就像國民黨日前曾經在臉書上放置一段影片，畫面中豬隻不斷顫抖、情緒躁動，更指稱這是因為瘦肉精讓豬隻出現副作用。後來證實，這影片原始來源為美國動物組織用於探討豬隻屠宰流程問題，和瘦肉精無關。如此刻意利用不實資訊誤導民眾，目的無非是想利用這股民粹力量來對抗執政黨，以獲取政黨或政客個人的政治利益。

事實上，只要政府訂出訂萊豬殘留量標準後，然後落實赴美查廠，同時在邊境進口時，新增貨號、逐批查驗，以及要求散裝、包裝食品、原料都須標示原產地國，然後嚴格稽查，民眾大可不必擔心吃到有問題的豬牛產品。

萊豬進口台灣，是政治問題，也是科學問題，既然政治上必須考量到台美關係的發展，後續就應該用科學方法來避免民眾吃到影響健康的食品，而不是故意將問題複雜化，然後又提不出解決辦法。