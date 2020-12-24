【武肺變異病毒N501】南非新變種病毒在英出現　比英國版「更具傳染力」!

目前多個國家已禁止南非班機入境, 圖為21日從約翰尼斯堡國際機場, 飛往法國巴黎的航班 (美聯社) 目前多個國家已禁止南非班機入境, 圖為21日從約翰尼斯堡國際機場, 飛往法國巴黎的航班 (美聯社)

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（台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導）英國新發現一種來自南非、更具傳染力的新變種病毒501.V2，它已經讓南非從一天新增3000起確診，暴增至一天9500起。英國政府已對南非祭出旅遊禁令，並呼籲過去2週到過南非的人自我隔離。

專家更提出警告說，武漢肺炎變種病毒的種類可能越來越多 (scientists warned of the risks posed by the growing number of Covid-19 mutations)。基因檢測 (Genetic analysis) 發現，僅是英國和南非的變種病毒就分別有20種，變異情形非比尋常，





the variants detected in the UK and South Africa both have more than 20 mutations — an unusually large number of changes to the virus. Some of the mutations differ between the two strains, though some of the changes are the same. （Financial Times)

英國之前發現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）變種病毒B.1.1.7，傳染力增加70%。不過，英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）23日下午召開記者會表示，在英國又發現了一種更具有傳染力的新變種病毒，感染的2例都曾到過南非。

韓考克表示：

「這種新變種病毒非常令人憂心，因為它同樣更具傳染力，且比在英國發現的新變種病毒更進一步突變。」

“This virus is yet more transmissible and appears to have mutated further than the new [strain detected in the UK]” (Matt Hancock)

他表示，任何人若在過去2週到過南非，以及任何曾和這兩名確診者有過接觸的人，都必須立即自我隔離。

綜合《金融時報》與《每日郵報》報導，南非新變種病毒被稱為501.V2 (或簡稱N501) ，在當地引爆第2波疫情，南非從12月初的每天不到3000起確診，演變到22日超過9500起。此外南非的新變種病毒相較於其他變種病毒，可能在年輕族群當中更具傳染力。醫師已發現新感染患者平均年齡較輕。

報導引述南非官方抗疫專家Salim Abdool Karim指出，這種新變種病毒造成的第二波感染，比第一波感染傳播更快速。

英國與南非的科學家們，都在密切觀察新的變異病毒是否更難偵測或治療，以及是否會讓疫苗失效。

這兩個國家之所以能較其他國家更早發現變種病毒，是因為兩國的科學家為了偵測病毒變異而進行了全基因組測序 (genome sequencing)。

《每日郵報》指出，南非目前有超過8500人感染住院，超越8月高峰期的8300人，其中多達90%感染新變種病毒。目前英國、德國、瑞士、土耳其、以色列和模里西斯（Mauritius）等國都已禁止南非客機入境，企圖遏止病毒傳播。

自今年10月以來，往來英國與南非的班機，估計超過100架次。

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