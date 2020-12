【武肺變異病毒N501】南非新變種病毒在英出現　比英國版「更具傳染力」!

延伸閱讀

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)英國新發現一種來自南非、更具傳染力的新變種病毒501.V2,它已經讓南非從一天新增3000起確診,暴增至一天9500起。英國政府已對南非祭出旅遊禁令,並呼籲過去2週到過南非的人自我隔離。

專家更提出警告說,武漢肺炎變種病毒的種類可能越來越多 (scientists warned of the risks posed by the growing number of Covid-19 mutations)。基因檢測 (Genetic analysis) 發現,僅是英國和南非的變種病毒就分別有20種,變異情形非比尋常,





the variants detected in the UK and South Africa both have more than 20 mutations — an unusually large number of changes to the virus.

Some of the mutations differ between the two strains, though some of the changes are the same.

