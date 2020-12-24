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【武肺變異病毒N501】南非新變種病毒在英出現　比英國版「更具傳染力」!

▲在英國又發現了一種更具有傳染力的新變種病毒，感染的2例都曾到過南非。▲新變種病毒已經讓南非從一天新增3000起確診，暴增至一天9500起。▲英國之前發現2019冠狀病毒疾病變種病毒B.1.1.7，傳染力增加70%。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/24 09:56
目前多個國家已禁止南非班機入境, 圖為21日從約翰尼斯堡國際機場, 飛往法國巴黎的航班 (美聯社) 

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【武肺病毒變異B.1.1.7】台灣夫妻在英國確診　自曝1年沒去公司仍被感染！雙雙發高燒還一直聞到臭酸味！

（台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導）英國新發現一種來自南非、更具傳染力的新變種病毒501.V2，它已經讓南非從一天新增3000起確診，暴增至一天9500起。英國政府已對南非祭出旅遊禁令，並呼籲過去2週到過南非的人自我隔離。

專家更提出警告說，武漢肺炎變種病毒的種類可能越來越多 (scientists warned of the risks posed by the growing number of Covid-19 mutations)。基因檢測 (Genetic analysis) 發現，僅是英國和南非的變種病毒就分別有20種，變異情形非比尋常，



the variants detected in the UK and South Africa both have more than 20 mutations — an unusually large number of changes to the virus.

Some of the mutations differ between the two strains, though some of the changes are the same.

Financial Times)

英國之前發現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）變種病毒B.1.1.7，傳染力增加70%。不過，英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）23日下午召開記者會表示，在英國又發現了一種更具有傳染力的新變種病毒，感染的2例都曾到過南非。

韓考克表示：

「這種新變種病毒非常令人憂心，因為它同樣更具傳染力，且比在英國發現的新變種病毒更進一步突變。

“This virus is yet more transmissible and appears to have mutated further than the new [strain detected in the UK]”

(Matt Hancock)

他表示，任何人若在過去2週到過南非，以及任何曾和這兩名確診者有過接觸的人，都必須立即自我隔離。

綜合《金融時報》與《每日郵報》報導，南非新變種病毒被稱為501.V2 (或簡稱N501) ，在當地引爆第2波疫情，南非從12月初的每天不到3000起確診，演變到22日超過9500起。此外南非的新變種病毒相較於其他變種病毒，可能在年輕族群當中更具傳染力。醫師已發現新感染患者平均年齡較輕。

報導引述南非官方抗疫專家Salim Abdool Karim指出，這種新變種病毒造成的第二波感染比第一波感染傳播更快速。

英國與南非的科學家們，都在密切觀察新的變異病毒是否更難偵測或治療，以及是否會讓疫苗失效。

這兩個國家之所以能較其他國家更早發現變種病毒是因為兩國的科學家為了偵測病毒變異而進行了全基因組測序 (genome sequencing)。

《每日郵報》指出，南非目前有超過8500人感染住院，超越8月高峰期的8300人，其中多達90%感染新變種病毒。目前英國、德國、瑞士、土耳其、以色列和模里西斯（Mauritius）等國都已禁止南非客機入境，企圖遏止病毒傳播。

自今年10月以來，往來英國與南非的班機，估計超過100架次。

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501.V2
武漢肺炎
變種病毒
英國
南非
B.1.1.7

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