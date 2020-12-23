台灣企業捐贈30萬快篩試劑給友邦抗疫

駐台使節團團長哈菁絲23日代表接受泰博科技捐贈的快篩試劑（照片來源：外交部提供） 駐台使節團團長哈菁絲23日代表接受泰博科技捐贈的快篩試劑（照片來源：外交部提供）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）國內企業捐贈30萬劑新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）快篩試劑給友邦，外交部今（23）日舉辦捐贈儀式，次長曹立傑讚企業落實社會責任，而友邦大使也表達感謝。

曹立傑今日上午主持泰博科技股份有限公司及財團法人福爾關懷基金會共同捐贈30萬劑抗原快篩試劑典禮，由聖克里斯多福及尼維斯大使暨駐台使節團團長哈菁絲（Jasmine E. Huggins）代表接受，多位駐台友邦大使、代辦，以及友好國家代表均在場觀禮。

曹立傑表示，武漢肺炎疫情爆發以來已大幅影響人類的生活，目前雖然疫苗已問市，篩檢仍為重要防疫工具；泰博公司在4月間主動捐贈額溫槍及自動量測系統，現在更主動捐贈30萬劑快篩試劑，具體落實社會責任，是政府協助國際抗疫的好夥伴，外交部感謝泰博公司慷慨進行人道援助。

泰博公司董事長陳朝旺則表示，他樂於協助政府與友邦對抗疫情，攜手共度難關，而此次與中央研究院合作開發的試劑操作簡易，並已通過歐盟CE及台灣TFDA認證，只需15分鐘便可獲知檢測結果，將可大幅紓緩醫療檢驗能量不足的壓力。

使節團長哈菁絲感謝泰博公司先前捐贈額溫槍及自動量測系統，今日又再度捐贈快篩試劑；她提及，這證明「Taiwan Can Help」絕對不只是一個口號，而是具體的實踐，在聖誕節這個充滿愛與感謝的節日，此次的捐贈象徵最及時且最需要的禮物。

外交部表示，武漢肺炎肆虐全球，外交部除主動提供防疫物資協助友邦及友好國家抗疫，也已多次協助民間企業參與國際援助；外交部也感謝民間企業支持政府外交工作，展現台灣暖實力。