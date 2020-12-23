下一個關鍵十年 佈局2030全球大趨勢 富邦投信：年輕族群應首重長期趨勢 拉高股票資產配置

富邦投信自2017年起即開始委託中華經濟研究院， 針對不同世代之退休理財進行專案研究，歷年來的研究結果均發現， 年輕族群退休準備過於保守，在高風險產品的配置比重較低。 富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫指出， 年輕族群應從一開始工作就開始準備退休金， 建議應該提高股票資產配置比重至6~8成， 才有機會享受經濟發展與時間複利果實， 且應該以長期趨勢看好的投資標的為首選，年輕人除立足台灣外， 也應放眼未來10年的投資趨勢，進行國際布局與配置。

呂其倫分析，未來10年的投資趨勢除台灣外， 可特別留意全球大趨勢，包括立於不敗的中國、成長中的印度、 強勁的美國、反轉的日本、以及崛起的東協。首先，中國方面， 今年大陸五中全會定調2035年進入創新型國家前列，2035遠 景目標包括中國實現經濟總量或人均收入翻倍，中國經濟實力、 科技實力、綜合國力將大幅躍升，經濟成長持續下，15年內可望超 越美國成為世界第一大經濟體，絕對不容忽視。

未來的第二大經濟體則可望由成長中的印度奪下， 據國際專業服務公司普華永道（PwC）的《2050年的世界》（ The World in 2050）報告，全世界人口第二多的國家—印度未來30年經濟將 大幅成長，平均每年5%。到了2050年，印度預計將超越美國， 成為全球第二大經濟體，國內生產總值將佔全球的15%。 印度挾著市場優勢：龐大市場、勞動力優勢、 中高收入人口快速增加、消費進入成長階段、新的「世界工廠」， 是年輕族群應納入配置的焦點。

近10年NASDAQ指數持續創新高，呂其倫認為， 未來美股以科技為主導的方向不變， 根據美國半導體產業協會及半導體研究聯盟先前發表「 半導體十年計畫」預覽報告提到，未來10年美國每年將投入約34 億美元以資助半導體研發，鞏固美國半導體在全球領先的地位， 預期可望創造100萬份工作機會，並增加美國GDP產值1, 610億美元。美國資訊科技研究與顧問公司Gartner， 發佈的趨勢報告揭示未來5至10年將影響美股及全球的科技趨勢， 將是未來10年美股最值得關注的方向。

至於日本方面，在簽署RCEP後，為日本帶來反轉的契機，此外， 日本政府及企業宣布未來持續積極擴大興建基礎建設、地標、 拓展娛樂事業及舉辦國際性活動，在以人為本的思惟下，日本提出2 030年社會5.0，建立串聯AI、機器人、 物聯網等科技的超智能社會，將藉此重返經濟強權地位。

受惠於RCEP的還有東協， 東協國家擁有龐大且具競爭力的勞動人口， 加上許多國家近年進行各項政策改革，吸引外資資金持續進駐， 帶動整體地區經濟成長，今年度與其他五國共同簽署「 區域全面經濟夥伴協定(RCEP)」，將觸及2.2億人口及全球 約30% GDP，提升亞洲經濟勢力及促進多數東協國家貿易成長。 其中越南是少數全球經濟正成長的國家(約2.5%)， 或將成為下一個中國，最為看好。

綜上所述，呂其倫建議20~30歲的Z世代年輕族群，將資產的8 0%配置在上述未來10年長期趨勢看好的股票資產上，搭配10% 收益型資產及10%固定收益資產，30~40歲的Y世代年輕族群 ，則建議將資產的60%配置在上述未來10年長期趨勢看好的股票 資產上，搭配20%收益型資產及20%固定收益資產， 依上述配置，過去5年的投組年化報酬率約在20%左右， 優於大部分單純持有單一國家或單一資產部位的報酬， 年化波動度則可大幅降低至10%以下， 遠低於持有單一國家之波動度，足見好的配置能提升投資效率。

若是小資族也可考慮依據上述配置比重採取定期定額投資， 以每月定期定額扣款6,000元為例，Z世代若從2010年開始 做定期定額，2020年11月總金額將累積至約139萬元， 獲利約60萬元，總投資報酬率約76%；Y世代則從2000年開 始做定期定額投資，2020年總金額將累積至約349萬元， 獲利約214萬元，總投資報酬約142%， 不難看出只要選對長期趨勢標的，時間複利的效果驚人。

呂其倫表示，富邦投信長期投入ETF產品的開發與推廣， 多年來深耕大中華、佈局全球市場、研究團隊經驗豐富， 投資範疇橫跨全球股債市，產品線豐富，多檔ETF為市場領先發行 ，如富邦上証ETF(006205)為台灣第一檔以QFII直接 投資A股ETF、富邦印度ETF(00652)為國內唯一印度E TF、富邦日本ETF(00645)為大中華區第一檔日本原股型 ETF等，ETF投資範疇遍布歐美亞洲共7個區域市場， 可說是海外股票ETF的專家。

因此，年輕族群在規畫退休金之時， 至富邦投信可享有一站購足的便利性，同時ETF具備交易簡便、 成本較低、風險分散等優點，在規劃退休時是不可或缺的理財工具， 且更容易輕鬆上手，期望年輕族群能多善用ETF這項工具， 建立完善的退休資產配置，可採取定期定額長期投資、或運用「 目標期限基金」概念來提早規劃退休財務準備。

過去5年各資產投資組合報酬率及波動度概況

各資產投資組合 年化報酬率 年化波動度 Z世代(20歲~30歲) 20.45% 9.89% Y世代(30歲~40歲) 19.82% 7.80% 高收債 19.55% 5.59% 台股 22.51% 14.61% 陸股 18.32% 18.54% 日股 16.09% 18.45% 美股 29.38% 21.85% 印股 21.35% 17.59% 美債 19.99% 13.44%

資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料期間：201 5.11.30~2020.11.30

註：1.Z世代投組為80%美股+台股+陸股+日股+印股(各1 /5)+10%高收債+10%美債，Y世代投組為60%美股+台 股+陸股+日股+印股(各1/5)+20%高收債+20%美債。 上述統計資料之計算，美股係採用NASDAQ-100指數、 台股為臺灣公司治理100指數、陸股為上証180指數、日股為T OPIX指數、印股為NIFTY指數價格作為計算基礎， 高收債採用彭博巴克萊美國高收益債券指數、美債採用FTSE US Treasury 20+ Years Index作為計算基礎。 年化報酬率係以該期間之複利報酬率年化而得。2.以上僅為歷史資 料模擬之結果，不代表實際報酬率及未來績效保證。