下一個關鍵十年 佈局2030全球大趨勢 富邦投信：年輕族群應首重長期趨勢 拉高股票資產配置

富邦投信自2017年起即開始委託中華經濟研究院，針對不同世代之退休理財進行專案研究，歷年來的研究結果均發現，年輕族群退休準備過於保守，在高風險產品的配置比重較低。富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫指出，年輕族群應從一開始工作就開始準備退休金，建議應該提高股票資產配置比重至6~8成，才有機會享受經濟發展與時間複利果實，且應該以長期趨勢看好的投資標的為首選，年輕人除立足台灣外，也應放眼未來10年的投資趨勢，進行國際布局與配置。
呂其倫分析，未來10年的投資趨勢除台灣外，可特別留意全球大趨勢，包括立於不敗的中國、成長中的印度、強勁的美國、反轉的日本、以及崛起的東協。首先，中國方面，今年大陸五中全會定調2035年進入創新型國家前列，2035遠景目標包括中國實現經濟總量或人均收入翻倍，中國經濟實力、科技實力、綜合國力將大幅躍升，經濟成長持續下，15年內可望超越美國成為世界第一大經濟體，絕對不容忽視。
未來的第二大經濟體則可望由成長中的印度奪下，據國際專業服務公司普華永道（PwC）的《2050年的世界》（The World in 2050）報告，全世界人口第二多的國家—印度未來30年經濟將大幅成長，平均每年5%。到了2050年，印度預計將超越美國，成為全球第二大經濟體，國內生產總值將佔全球的15%。印度挾著市場優勢：龐大市場、勞動力優勢、中高收入人口快速增加、消費進入成長階段、新的「世界工廠」，是年輕族群應納入配置的焦點。
近10年NASDAQ指數持續創新高，呂其倫認為，未來美股以科技為主導的方向不變，根據美國半導體產業協會及半導體研究聯盟先前發表「半導體十年計畫」預覽報告提到，未來10年美國每年將投入約34億美元以資助半導體研發，鞏固美國半導體在全球領先的地位，預期可望創造100萬份工作機會，並增加美國GDP產值1,610億美元。美國資訊科技研究與顧問公司Gartner，發佈的趨勢報告揭示未來5至10年將影響美股及全球的科技趨勢，將是未來10年美股最值得關注的方向。
至於日本方面，在簽署RCEP後，為日本帶來反轉的契機，此外，日本政府及企業宣布未來持續積極擴大興建基礎建設、地標、拓展娛樂事業及舉辦國際性活動，在以人為本的思惟下，日本提出2030年社會5.0，建立串聯AI、機器人、物聯網等科技的超智能社會，將藉此重返經濟強權地位。
受惠於RCEP的還有東協，東協國家擁有龐大且具競爭力的勞動人口，加上許多國家近年進行各項政策改革，吸引外資資金持續進駐，帶動整體地區經濟成長，今年度與其他五國共同簽署「區域全面經濟夥伴協定(RCEP)」，將觸及2.2億人口及全球約30% GDP，提升亞洲經濟勢力及促進多數東協國家貿易成長。其中越南是少數全球經濟正成長的國家(約2.5%)，或將成為下一個中國，最為看好。
綜上所述，呂其倫建議20~30歲的Z世代年輕族群，將資產的80%配置在上述未來10年長期趨勢看好的股票資產上，搭配10%收益型資產及10%固定收益資產，30~40歲的Y世代年輕族群，則建議將資產的60%配置在上述未來10年長期趨勢看好的股票資產上，搭配20%收益型資產及20%固定收益資產，依上述配置，過去5年的投組年化報酬率約在20%左右，優於大部分單純持有單一國家或單一資產部位的報酬，年化波動度則可大幅降低至10%以下，遠低於持有單一國家之波動度，足見好的配置能提升投資效率。
若是小資族也可考慮依據上述配置比重採取定期定額投資，以每月定期定額扣款6,000元為例，Z世代若從2010年開始做定期定額，2020年11月總金額將累積至約139萬元，獲利約60萬元，總投資報酬率約76%；Y世代則從2000年開始做定期定額投資，2020年總金額將累積至約349萬元，獲利約214萬元，總投資報酬約142%，不難看出只要選對長期趨勢標的，時間複利的效果驚人。
呂其倫表示，富邦投信長期投入ETF產品的開發與推廣，多年來深耕大中華、佈局全球市場、研究團隊經驗豐富，投資範疇橫跨全球股債市，產品線豐富，多檔ETF為市場領先發行，如富邦上証ETF(006205)為台灣第一檔以QFII直接投資A股ETF、富邦印度ETF(00652)為國內唯一印度ETF、富邦日本ETF(00645)為大中華區第一檔日本原股型ETF等，ETF投資範疇遍布歐美亞洲共7個區域市場，可說是海外股票ETF的專家。
因此，年輕族群在規畫退休金之時，至富邦投信可享有一站購足的便利性，同時ETF具備交易簡便、成本較低、風險分散等優點，在規劃退休時是不可或缺的理財工具，且更容易輕鬆上手，期望年輕族群能多善用ETF這項工具，建立完善的退休資產配置，可採取定期定額長期投資、或運用「目標期限基金」概念來提早規劃退休財務準備。
過去5年各資產投資組合報酬率及波動度概況
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各資產投資組合
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年化報酬率
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年化波動度
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Z世代(20歲~30歲)
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20.45%
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9.89%
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Y世代(30歲~40歲)
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19.82%
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7.80%
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高收債
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19.55%
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5.59%
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台股
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22.51%
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14.61%
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陸股
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18.32%
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18.54%
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日股
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16.09%
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18.45%
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美股
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29.38%
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21.85%
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印股
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21.35%
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17.59%
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美債
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19.99%
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13.44%
資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料期間：2015.11.30~2020.11.30
註：1.Z世代投組為80%美股+台股+陸股+日股+印股(各1/5)+10%高收債+10%美債，Y世代投組為60%美股+台股+陸股+日股+印股(各1/5)+20%高收債+20%美債。上述統計資料之計算，美股係採用NASDAQ-100指數、台股為臺灣公司治理100指數、陸股為上証180指數、日股為TOPIX指數、印股為NIFTY指數價格作為計算基礎，高收債採用彭博巴克萊美國高收益債券指數、美債採用FTSE US Treasury 20+ Years Index作為計算基礎。年化報酬率係以該期間之複利報酬率年化而得。2.以上僅為歷史資料模擬之結果，不代表實際報酬率及未來績效保證。