新北市議長蔣根煌媒合威欣利公司 捐20萬片兒童口罩給新莊公托及公幼

歐美新冠疫情再度升溫肆虐，加上國內近日發生本土感染案例，新北市議長蔣根煌為保護幼兒健康，於23日媒合友人威欣利實業公司董事長陳怡利，在新莊國小捐贈20萬片兒童口罩，要發給新莊地區的28家公托和公幼孩童，每位均可獲得50片裝一盒國家隊口罩。

新北市政府教育局長張明文、衛生局長陳潤秋、社會局長張錦麗和新莊區長林煌源及新莊區公幼、公托主任均出席捐贈會，感謝議長和威欣利實業公司的愛心。

蔣根煌表示，他是新莊國小畢業的，依據中央疫情指揮中心規定，進出八大公共場域均須配戴口罩，加上秋冬專案加強防疫，因幼兒抵抗力較弱，因此媒合友人捐贈，20萬片口罩市價在百萬元以上，希望幼兒勤洗手、養成戴口罩保護身體健康的好習慣。

威欣利實業公司董事長陳怡利表示，該公司被徵為口罩國家隊，全力配合政府防疫增產，但市面上仍缺幼童口罩，因此在議長的建議下，公司決定回饋地方，以照顧好下一代。

三位局長均代表感謝議長和威欣利董事長的愛心，張明文說，期望明年疫情解除，但口罩和勤洗手仍可防腸病毒；陳潤秋說，秋冬專案啟動，提醒如果要參加跨年活動，除戴口罩外，最好帶瓶乾洗手液隨時備用。

同是新莊國小校友的張錦麗表示，聖誕節即將來臨，蔣議長和陳董事長就像聖誕公公和聖誕婆婆，帶給公托和公幼孩子最棒的禮物，就是口罩保護和健康。

負責分配作業的新莊國小校長張信務表示，新莊區共28家公托和公幼，學生數有3,326人，加上老師剛好4千人，因此每位將可獲得50片裝一盒。