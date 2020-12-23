軟協發表資訊服務產業白皮書　盼政府帶動台灣產業數位轉型

（台灣英文新聞／科技組 台北報導）台灣資訊軟體協會今（23）日發表「2021資訊服務產業白皮書」，呼籲政府健全產業政策與環境、推動國家及產業全面數位轉型，以及發展資安技術，提升台灣的國際競爭力。

資訊軟體協會理事長沈柏延致詞時表示，軟體業是非常重要的產業，目前全球前10大市值的公司中，有七家便與軟體產業息息相關，且數位經濟在未來將持續快速成長。

根據沈柏延，協會過去不遺餘力地協助政府推動各種與軟體產業相關的政策，今年邀請協會理監事與社會先進開會後，撰寫了此次的白皮書，當中有三項非常重要的訴求。

沈柏延表示，第一個訴求是資訊產業的環境及政策尚待政府協助架構與完善，其次是希望推進國家與產業的數位轉型，第三是發展資安新技術，來提升台灣創新的競爭力。

沈柏延（照片來源：台灣英文新聞）

沈柏延進一步指出，「軟體這東西看不到，大家就把價格低估，認為買硬體要送軟體」政府應推動合理的政府資訊服務的採購費用估計機制，否則對產業長期發展不利。

他也呼籲政府持續強化新技術人才養成、力推資訊軟體的外銷評鑑機制、協助產業行銷海外、加速中小型企業的數位轉型、發展關鍵資安技術，以及提升國內企業的資安管理能力。

宏碁集團創辦人、現為智榮基金會董事長的施振榮致詞時強調，對軟體產業來說「量」非常重要，因此產業要有國際化思維，並用「科技的方法使我們的軟體，尤其建構在台灣世界最強的硬體基礎上，在面對未來很多新的應用，如果能夠有一個整體的解決方案，軟體可以帶動硬體」，而這方面需要政府仰賴創造市場需求、內需帶動外銷。

施振榮（照片來源：台灣英文新聞）

台灣數位科技與政策協進會理事長高志明認為，總統蔡英文在2016年上台後即表示「資訊力即國力、資安即國安」，但國內軟體業長期不受重視的情況依舊存在，政府的行動要「能夠讓台灣資訊軟體業者跟資安業者感受到，我覺得還有一段相當的時間」；他也呼籲，軟體業者嗷嗷待哺等待政府幫助的同時，也要自立自強，靠自己的能力突破困境。

高志明也表示，蔡英文日前幫國際大廠微軟（Microsoft）站台，期盼總統也能鼓勵各級部會首長為台灣本土資訊軟體業者及資安業者站台，推廣台灣好的產品，相信可以幫助國內許多產業。

高志明（照片來源：台灣英文新聞）

自稱「科技人」的立法委員高虹安則表示，過去和產業界人士交流時發現，政府在資訊軟體採購的能力及素養方面需要提升，「如果今天政府的數位能力不好、數位治理不佳，那我們又如何能作為帶領產業數位轉型的領頭羊？」

高虹安接著指出，公部門的資安人力嚴重不足，且政府在資訊服務採購上也缺乏完善的計價方式，期盼未來跟軟協合作，在立法院以科技人的角色把產業界的聲音帶進去。

高虹安（照片來源：台灣英文新聞）