【光影展演】北台灣松菸13公尺高「禮物盒」燈光裝置　慰勞2020辛勞•迎接嶄新牛年

耶誕節將至，松山文創園區首次在製菸工廠外牆設計13公尺高的「犒」字禮物盒燈光裝置(圖)，除了犒賞慰勞大家在今年疫情期間的辛勞，也為新的牛... 耶誕節將至，松山文創園區首次在製菸工廠外牆設計13公尺高的「犒」字禮物盒燈光裝置(圖)，除了犒賞慰勞大家在今年疫情期間的辛勞，也為新的牛年拉開序幕。（松山文創園區提供/中央社）

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）耶誕節將至，松山文創園區在80年的古蹟建築舉辦科技藝術光影展演，在製菸工廠外牆，用燈光設計13公尺高的「犒」字禮物盒，以2021年辛丑「牛」年為首，具「犒」賞慰勞之意。

松山文創園區日前祭出「松菸潮冬感謝慶」，除了與樂高聯手在古董級消防栓水帶箱，建造微型菸廠10大經典場景之外，即日起也在園區內舉行一系列的光影展演。

◆首次在製菸工廠外牆設計13公尺高的「犒」字禮物盒燈光裝置，除了犒賞今年疫情期間的辛勞，也為明年(2021年) 牛年拉開序幕。

即日起至2021年3月14日，每天下午4時至晚上10時在松菸文創大街呈現。

◆而松菸創作者工廠進駐團隊「FREES自由的設計」，也以光雕投影創造虛擬黑貓樂團AMOW，並結合耶誕電音舞曲。

12月25日至27日連續3天晚上7時至10時（每10 分鐘展演一次），在松山文創園區巴洛克花園「晚香園」上演音樂光影秀「阿貓的聖誕派對」，帶給觀眾前所未有的戶外電音光影體驗。

◆在松山文創園區文創大街上的「光驅結構」(下圖) 互動光電裝置，為台北數位藝術獎得主胡縉祥攜手台灣漫畫家BARZ合作。

創作靈感為漫畫「龍朝大都」中的「永動機」，延續過去創作媒材，以光作為能量，透過尋找無形能量、訊號，在有形的結構上顯像、發光、反射，共有6種顏色、8種燈光展演形式，近50種排列組合。

即日起至2021年1月3日，每天上午10時至晚上10時展出。

「光驅結構」互動光電裝置（松山文創園區提供）中央社