【改線上直播】台灣防疫優先•國民黨取消反萊豬實體集會　江啟臣：重心放在議場攻防

國民黨原定今(12/23) 晚舉行的守護食安之夜，將取消實體集會，保留立委靜坐，繼續為食安守夜。中央社 國民黨原定今(12/23) 晚舉行的守護食安之夜，將取消實體集會，保留立委靜坐，繼續為食安守夜。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國內新增本土武漢肺炎案例，國民黨主席江啟臣今天(12/23) 表示，防疫優先是國民黨的堅持，原定今晚舉辦的守護食安之夜，將取消實體集會；明天也取消繞行立院活動，將重心全力放在議場攻防。

立法院24日將處理攸關含萊克多巴胺美豬進口行政命令及相關法案修正草案，國民黨規劃23日晚號召群眾上街靜坐抗議。由於昨(22日) 台灣出現本土武漢肺炎個案，指揮中心緊急發布大型集會活動指引，只要涉及大型聚會活動，主辦單位都須提報防疫計畫、避免有防疫缺口。

國民黨23日透過新聞稿表示，今晚在立院舉辦的「守護食安之夜」取消群眾動員，明天的繞行立院活動全部取消。

江啟臣下午在中常會表示，防疫優先是國民黨的堅持，所以原定今(12/23) 晚舉行的守護食安之夜，將取消實體集會，保留立委靜坐，繼續為食安守夜。演出活動及宣講則改以線上直播的方式進行。明天(12/24) 也取消所有集會，將重心全力放在議場攻防，以具體的作為貫徹防疫的決心。

江啟臣也強調，雖然集會的方式調整，但反對含萊克多巴胺美國豬肉進口的決心不會改變。相關的行政命令，即將在明天的立法院會進行最後審查，在這個關鍵時刻，除了拜託所有中常委、黨員，為國民黨團加油打氣之外，更要呼籲民眾透過各種方式，向選區內的立委表達反對開放高風險肉品進口的心聲。

江啟臣說，支持中央指揮中心在衡量整體局勢後，精進各項防疫作為。接下來如果仍有舉辦的各項活動，都將遵守防疫指揮中心的規範，更呼籲參與集會的民眾，配戴口罩、勤洗手、保持社交距離。也要再次提醒民眾，配合政府各項防疫工作，有接觸史的民眾更應該配合疫調，共同守護得之不易的防疫成果。

國民黨團總召林為洲下午召開記者會指出，守夜晚會的所有活動改成晚間6時30分起線上直播。請支持者在線上一起守夜，共同守護台灣食安，反對萊豬進口。

為何突然取消動員，中央社引述林為洲表示，因為國內疫情突然升高，可能爆發群聚感染，要配合指揮中心宣告的大型集會活動指引。由於守夜晚會及繞行活動舉辦的地點在立法院旁的道路，屬於開放空間，沒有單一出入口，要進行實名制有相當的困難，基於國人最關心疫情控制，因此決定取消今明兩天的動員活動。