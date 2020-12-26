〈時評〉全球負債嚴重 台灣要嚴守財政紀律

全球疫情嚴重，衝擊經濟景氣，各國負債破表，共計已達277兆美元，創歷史新高，以美國最嚴重。台灣今年稅收及國營事業繳庫驟減，疫情紓困及國防預算支出激增，要嚴守財政紀律，防止經濟、金融風暴。

全球負債最嚴重的國家是美國，負債已達22兆9978億餘千萬美元，今年聯邦預算赤字達3.3兆美元，是2019年3倍以上。拜登尚未接任總統，已考慮再舉債9千多億美元紓困，看來美國已深陷債務漩渦，預估2021年債務總額將達國內生產總值(GDP)的106％，弱勢美元應是大勢所趨，短期難以改變。

當今全球新冠肺炎疫情嚴重，經濟局勢惡化，如何穩定國家財政，防止拖累經濟，正是各國政府嚴酷挑戰，台灣不是國際貨幣基金(IMF）會員國，尤其要重視國家財政穩定性，避免國債拖累經濟。

日本國債同樣嚴重，已達1103兆日圓，約合新台幣310.76兆元，比去(2019)年增加16兆日圓(約合新台幣4.3兆元)，逼得日央行不得不無限購買國債，以満足政府財政需要。新興國家今年債務成長，以黎巴嫩、中國、土耳其、馬來西亞幅度最大，平均增加26％，達全年GDP250％，其中以非金融部門債務成長最快。

全球負債總額迄今為止，已達277兆美元，約合新台幣8310兆元，達到全球年度GDP365％，今年前三季全球債務增加15兆美元，佔GDP比重從去年的3.9%，激增到12.7%，其中先進國家財政赤字佔GDP比重，已從去年3.3%，激增到14.4%，新興國家比重從4.9%，增加到10.7%。而2016年至今年，全球債務增加52兆美元，大家都在舉債渡日，而且本利越滾越大，負債越來越沈重，嚴重影響經濟發展。

台灣目前未償還債務共計6.5426兆元，佔GDP比重是35.5%，比去年增加1％，如以今年疫情衝擊經濟如此嚴重來看，政府控制財政收支尚稱穩健，但是要注意的是潛藏債務卻高達24兆元，每位國民要負擔104萬元，這是政府長期必須審慎因應的難題。

另外台灣近二年軍購費用達177億美元，為應付中國軍事威脅，國防經費激增，再加上防疫紓困需要，國家財政負擔沈重，財政收入卻減少，如何控制國家財政收支平衡，嚴守財政紀律，有效控制債務在合理範圍之內，已成為當務之急，防止負債成長過快，影響國家未來發展。

長期以來，一直是國家財政重要收入來源之一的中央銀行繳庫盈餘，央行坦承明年只有1650億2268萬餘元新台幣，比2008年金融海嘯的1685億元還低，創16年來最低紀錄。可見國際經濟、金融情勢險峻，而且風險偏高，明年全球疫情未必能夠完全緩解，全球經濟、金融仍居高風險，如何妥善配置資產，獲得合理投資報酬率，央行必須小心。

再以國家稅收為例，今年前8月稅收比去年同期減徵1200億元，比去年同期減4.1%，僅達1.57兆元，創近3年新低。包括營利事業所得稅、貨物稅均大幅減少，至於明年全球疫情對經濟、金融情勢影響，還在未定之天，但是可以預見即使復甦，也不可能太快，政府仍需嚴防國際經濟對台灣的衝擊影響，在財政支出上必須嚴謹小心。

收入減少，各項支出仍然龐大，正是政府必須面對的難題，巧婦難為無米之炊，所幸台灣經濟成長率今年還有2.4%，居亞洲四小龍之首，未被疫情嚴重拖累，國家舉債問題不致太嚴重，如何嚴守財政收支平衡，是政府目前最重要的任務。

台灣過去常以編列特別預算方式，因應財政需要，遭質疑是規避立法院審查國家總預算，使財政收支在帳面上能夠保持平衡，但是實際上負債卻逐年增加。自1998年迄今，21年間共計編列24次特別預算，幾乎每年都有理由編列不合常軌的特別預算，這是破壞財政紀律最嚴重問題，政府必須審慎考慮，不容許一再額外編列特別預算情況發生，保護國家財政紀律及穩定。