【投資理財老生常談】全球汽機車衰退 台灣獨創新高　(上)

船務代理業者表示，挪威籍汽車船翠莎號載有3000輛進 口車，21日上午抵達台中港，分批在8A碼頭卸貨進港， 計有賓士1513輛、BMW13... 船務代理業者表示，挪威籍汽車船翠莎號載有3000輛進 口車，21日上午抵達台中港，分批在8A碼頭卸貨進港， 計有賓士1513輛、BMW1326輛、MINI158輛、露營車2輛 、挖土機1輛等。 （台中港務分公司提供） (來源 中央社)

2020年即將結束，依據德國數據分析，全球經濟重創，造成21兆美元經濟損失，以及160萬人因疫情死亡，汽車巿場因不景氣衰退10％，台灣車市卻一支獨秀，值得注意。

新冠肺炎疫情造成美國車市衰退15％、中國衰退5％，台灣因為防疫成績優異，汽車巿場逆勢上揚，今年11月新車排牌數創下歷史新紀錄，達到4.63萬輛，全年預估將達45.5萬輛，是15年來最佳成績，世界奇蹟。在諸多汽機車整車或零組件中，誰的成績最亮眼，本專欄特別為讀者分析介紹。

近4年來，每股獲利及股息分配均逐年增加的三陽工業（2021），應該可以算是轉機股。其中2019年每股獲利(EPS)2.71元，配息1.02元；2018年EPS1.26元，配息1元；2017年EPS0.6元，配息1.018元；2016年EPS0.37元，配息1.034元。近4年的成績單逐年進步，值得肯定，但是正因為業績好，股價已走揚一波，投資人要小心，不要買到高價。

從財務分析，三陽工業迄今年第三季為止，營業毛利率20.62%，營業利益率7.72%，稅前淨利率8.81%，資產報酬率1.91%，股東權益報酬率5.09%。資產總額439億1419萬餘元，負債總額281億5224萬餘元，資本額80億4982萬元，資本公積加保留盈餘達82億6270萬餘元，每股淨值18.19元，財務、經營績效均穩健良好，應有長期配息1元以上能力，未來視其獲利成長績效，再評估股利分配狀況。

三陽工業今（2020）年前三季本業獲利16.57億元，EPS已達2.19元，如不計入業外收入，比去年同期成長191％，創下歷史最高紀錄，機車市佔率從2019年的20％，激增到28％，數量從20萬輛，增加到28萬輛，預期明年仍有繼續成長機會。

三陽工業有什麼祕密武器搶食機車市場？答案是它已在電池上有重大突破，成功完成「鋁電池」技術研發。電動汽機車是下一個世代交通工具，三陽工業決定從明（2021)年開始，全力搶攻電動機車市場，從第二季開始，大量推出新款電動機車，並且投資自建充電椿，口號就是「五分鐘充電80％」，讓機車族不再疑慮充電問題，如果計劃成功，電動機車市場將有重大轉變。

今年11月三陽工業舉辦「SYM Limitless」線上機車展，發布最新產品，就是第三代的BT神獸車款「麒麟KRNBT」，希望能延續前兩代車款FNXBT鳳凰、DRGBT龍的熱銷成績。傳統機車市場是二輪代步工具，三陽工業計劃推出商用三輪電動機車EF3，將是高價位機車市場，在市場上應該為創舉，如能順利打開巿場，將為三陽工業另創新局，且讓投資人拭目以待。

受到疫情影響，三陽工業今年在中國及越南的銷售受到不少衝擊，上半年市場急凍，下半年解凍後，銷售量急起直追，全年約可達到40萬輛，完成預算目標8成，差強人意。然而外界關切的RCEP對台灣汽機車工業影響，因為三陽工業已經佈局海外在先，應該不至於有負面效應。

在活化資產方面，三陽工業今年與耀達建設合作，共同開發台北市內湖新明路工業區「金矽谷N0.25」商辦大樓，佔地面積1436坪，打造為16層SRC鋼骨結構科技大樓，總銷面積1.1萬坪，金額將高達88億元，未來分配比率是三陽58％，耀達42％，預計2023年底完工，三陽工業約可分得51.04億元，屆時又將成為不錯的業外所得。

除了三陽工業值得投資人注意之外，TOYOTA總代理和泰汽車(2207)今年也繳出不錯的成績單。迄第三季為止，EPS已達18.91元，比去年同期的16.2元，成長16.6%，應為5年以來最佳紀錄。

和泰汽車今年業績挾高單價進口車銷售量、業績占比快速成長，加上和潤企業、和泰產險、和泰興業等轉投資企業貢獻増加，第三季稅後浄利達36.16億元，EPS 6.62億元，創造歷史新高，累計前三季稅後淨利已突破100億元，也是歷年最高紀錄。

從2016年推出SIENTA CROSSOVER 新車款之後，和泰汽車屢創佳績，年銷售量1萬1千多輛，是小型MPV銷售冠軍，今年又推出新車款，預計年銷售2400輛，仍可能繼續獨領小型MPV車款風騷。

第四季和泰汽車再推出全新國產休旅車Corolla Cross上市，業績動能穩定，全年EPS有挑戰25元機會，外資持續低量慢慢買進，值得注意。尤其近幾年獲得2016年EPS 19.631元，2017年EPS 18.52元，2018年18.38元，到2019年爆發性成長到EPS 21.55元，今年又有可能再創新紀錄，成長趨勢值得注意。配息方面，自2016年至2018年，每股分別是每股12元，2019年増加為每股14元，股息穩定。

和泰汽車長期以來是汽車類股之股王，今年第三季營業毛利率17％，營業利益率10.4%，稅前淨利率9.8%，資產報酬率1.76%，股東權益報酬率5.78%，經營績效穩定。資本額54億6179萬元，資產總額2713億9812萬餘元，負債總額1932億9681萬餘元，資本公積加保留盈餘達545億9694萬餘元，每股浄值110.75元，財務、業務、股利均優，是不錯的長期投資定存概念股，只要掌握合理價位，存股應為安全標的。(上)

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。