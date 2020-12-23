打造肉食天堂 台北花園大酒店「饗聚廚房」美式經典豬肋排大口吃肉大「塊」朵頤

年終進入聚餐旺季，伴隨著感恩節與聖誕佳節陸續到來，聚會氣氛濃厚，城市中更瀰漫著過節歡樂氣息，與家人朋友們大口吃肉、大口暢飲儼然為歲末療癒的必備行程之一，加上振興三倍券優惠邁入倒數階段，飯店業者紛紛推出各式餐飲優惠來搶攻年末最後一波節慶商機。台北花園大酒店【饗聚廚房】自即日起至2021/01/17推出「大口吃肉美食節」活動，平日午/晚餐/假日下午茶每位699元+10%，假日午/晚餐每位899元+10%，餐檯上無限供應現切低溫BBQ爐烤帶骨豬肋排，採用主廚秘製醬料調配與完美的火侯掌控，使肋排肉質飽滿多汁、香氣撲鼻，搭配啤酒暢飲，在年末歡聚佳節邀饕客來趟吮指回味無窮的肉食饗宴！<未滿18歲禁止飲酒>

台北花園大酒店全新品牌「饗聚廚房To-Gather Kitchen」以無國界料理為主題，匯集中式、西式、泰國、日本、馬來西亞、越南……等多國特色自助百匯，此次獨家推出經典風味「低溫BBQ爐烤帶骨豬肋排」，嚴選肉質嫩度甚佳的台灣本地帶骨豬，以特製醬料醃製一晚，再放入烤箱內低溫烘烤，據研究報告指出，肋排這類帶骨肉，再烹調中骨頭內含磷酸鈣、膠原蛋白與骨髓等會滲透於肉質中呈現更加濃郁的風味，同時烘烤時外層均勻塗上以蛤蠣汁、蠔油、馬鈴薯..等熬煮製成主廚BBQ醬燒烤醬汁反覆上色入味，秘製醬料調配與完美的火侯掌控，使肋排肉質飽滿多汁、香氣撲鼻，入口嘗到香酥、軟嫩、Q彈三種層次的口感。此外搭配西方節慶氣氛，本著美味再升級、升級不加價的精神，餐檯不只增加餐點選項，也將質量提升，更提供多元服務，新增每日限量手搖鈴私房創意料理、DIY料理區、哈根達斯冰淇淋、經典飲料及各式啤酒暢飲，讓饕客享受美食之餘還能感受濃濃佳節氣氛，平日午/晚餐/假日下午茶每位699元+10%、孩童每位350元+10%，假日午/晚餐每位899元+10%、孩童每位450元+10%， 盡情享受主廚團隊精心研發的各式創意佳餚，豐富感官體驗。<未滿18歲禁止飲酒>

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「時序邁入年末，為美食高峰季，三五好友聚餐一價吃到飽的自助百匯向是聚會或團體聚餐最佳首選，為積極搶攻歲末商機，台北花園大酒店【饗聚廚房】特別推出大口吃肉美食節活動，餐檯上無限供應現切低溫烘烤霸氣低溫BBQ爐烤帶骨豬肋排，佐主廚獨特燒烤秘製醬料，交織出西方豐富的肉食料理文化底蘊，打造肉食控的美食新天地，搭配上啤酒無限暢飲，看好聚餐旺季及振興三倍券期限截止至年底的刺激效果，預估可帶動1~2成業績成長。」

饗聚廚房 推薦菜色 (依季節不定期作調整)

低溫BBQ爐烤帶骨豬肋排

嚴選肉質嫩度甚佳的台灣本地帶骨豬，以特製醬料醃製一晚，再放入烤箱內低溫烘烤，烘烤時均勻塗上以蛤蠣汁、蠔油、蜂蜜、馬鈴薯..等熬煮製成主廚BBQ醬燒烤醬汁反覆上色入味，秘製醬料調配與完美的火侯掌控，使肋排肉質飽滿多汁、香氣撲鼻，入口嘗到香酥、軟嫩、Q彈三種層次的口感。

義式烤牛肉佐特製醬 (假日午/晚餐限定)

製作醬汁手法經改良後再創新，使用牛骨熬煮72小時成就出精華高湯加入紅酒提味，再放入義大利香料、蘑菇與蔬菜，以甜味來平衡胡椒的辛辣，讓風味濃厚的特製醬汁令人回味。同時主廚嚴選優質美國牛肉，取富含油花的肋眼部位，以義大利香料、胡椒、芥末籽醃漬入味1晚，在細心照料下，以150度低溫烘烤，保留甘美肉汁。食用時沾取主廚特製黑胡椒醬或主廚特製蘑菇醬，亦可搭配開胃小點、清甜蔬菜、或沙拉享用，一口咬下，肉質軟嫩多汁，彈性嫩度適口，義式烤牛肉的獨特風味與醬汁交織，如圓舞曲般完美，爽口解膩，令人陶醉。

現煮南洋風味麵食

香料不只能提味，更能為南洋風味的醇美湯頭加分！主廚精心熬製經典咖哩湯頭，先將紅洋蔥、大蒜、薑、紅辣椒、咖哩葉、蝦醬等食材煎炒至表面呈金黃色，充份引出香料氣味，再加入獨家香料配方及雞高湯慢慢熬煮，最後以鹽、煉乳、些許糖調味中和辛辣感，推薦搭配南洋傳統麵食、米粉、或河粉，入口Q彈，並依各人喜好挑選雞肉、蝦肉、或檸檬…等佐料共食，麵條吸飽了滿滿湯汁精華，濃郁咖哩味夾帶著微微檸檬清香，清爽宜人，妙不可言的滋味，最適合初次嘗試南洋料理的朋友。

現做熱甜點─巧克力鬆餅

能隨心所欲搭配喜愛食料，讓家人與朋友交流最喜好的飯後甜點，品味原創手藝，也增加餐食新樂趣。迷人滋味在唇齒間綻放，好似夢幻逸品般，絕妙難忘。