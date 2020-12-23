加碼再加碼 響應台北加碼GO補助 申請台北加碼GO旅遊補助 入住香格里拉台北遠東國際大飯店

2020年12月- 繼安心旅遊補助及三倍券後，國內旅遊好康再一波！台北市政府觀傳局為促進冬季旅遊推出「台北加碼 GO」旅遊補助方案，國人自由行每房可折抵一千元住宿費，香格里拉台北遠東國際大飯店響應這波補助活動，推出「加碼再加碼，食宿樂加倍」住房優惠活動！2020年12月24日起至2021年3月7日期間申請「台北加碼 GO補助」，並預訂香格里拉台北遠東官網任一住房專案，每房除了可折抵旅遊補助1,000元住宿費外，再享飯店加碼提供的餐飲抵用金1,000元，還可獲得價值3,000元飯店餐飲及住宿禮券！歲末年終給自己和家人一場五星級的美好假期，把握優惠補助，讓您荷包省一半、享受加一倍！訂房專線：(02) 2376-3266。

冬季遊台北，香格里拉台北遠東國際大飯店位於市中心人文薈萃的敦南商圈，最適合都會自由小旅行。現正熱賣的「優享88」系列的超值優惠住房專案，包含優享88-豪享玩住房專案、優享88-夢幻假期、優享88-親子假期探險趣，各專案每晚皆只要4,888元起，若於活動期間申請台北加碼GO補助1,000元，加上飯店的1,000元餐飲抵用金及價值3,000元禮券，幾乎等於免費入住香格里拉台北遠東！「優享88 - 豪享玩住房專案」，雙人入住豪華客房每晚只要4,888元起，即官網優享價4,800加上88元（原價每晚26,774元，約原價的19折），可享免費運動課程、每位再任選一堂《五感體驗》或《美味發現》系列手作體驗課程，另享免費升等至下一個等級房型、雙人豐盛自助早餐、提前至中午12點入住、週一至五Qi SPA療程享75折、週六至日Qi SPA療程享85折等禮遇，第三位成人入住享優惠價1,500元即可擁有上述專案內容，適合閨密好友小旅行，邊玩邊學邊享受！另外推薦情人檔的「夢幻假期」專案，雙人入住豪華客房每晚只要4,888元起，即官網優享價4,800加上88元（原價為24,833元，約原價23折；平均每晚每人只要2,444元）包含豐盛自助早餐，再享免費升等房型至下一個等級以及享全天候輕食飲品、晚間雞尾酒及小點等禮遇，悠閒享受慢旅宅度假。而專為親子家庭設計的「優享88-親子假期探險趣」，每晚也只要4,888元起，即官網優享價4,800加上88元（原價每晚25,056元，約原價的23折），每間客房可入住至多兩位大人及兩位12歲以下孩童，不僅可享豐盛自助早餐、免費加床、香格里拉台北遠東限定台灣黑熊玩偶一隻以及飯店戶外溫水泳池等休閒設施，還可免費至全台唯一兒童專屬的奧森兒童博物館體驗寓教於樂的豐富活動(成人票與孩童票各一張)。

不論是親子同樂、闔家出遊還是閨密好友情人度假，或是享受一個人的靜好，不用出國也可輕鬆享受頂級度假！只要事先上網申請「台北加碼 GO」旅遊補助，並於訂房時告知使用台北加碼GO的旅遊補助，皆可於入住飯店時折抵1,000元住宿費補助，再享飯店1,000元的餐飲抵用金，退房時還可獲得價值3,000元的飯店禮券，包含下次入住可享房型升等(價值2,000元)以及 1,000元餐飲抵用金，可於飯店任一餐廳使用。別錯過期間限定的住房優惠，善用旅遊補助，加倍享樂。以上專案即日起接受預訂，價格均需外加10%服務費與5%稅金。享本優惠需事先訂房，預訂視飯店住房預訂狀況而定，優惠不得合併使用。