桃園人聖誕必吃必玩！ COZZI Blu 和逸飯店推現做舒芙蕾吃到飽、會員限定香氛蠟燭課程

2020聖誕節即將到來，還在猶豫年底聖誕節聚餐要訂哪間餐廳，交換禮物要送什麼嗎？國泰飯店觀光事業旗下的COZZI Blu和逸飯店．桃園館聽到消費者的心聲，館內推出一系列聖誕餐飲、手作活動。位於館內2樓的自助餐廳「Cozzi Market 逸．市集」即日起，推出現做舒芙蕾周末吃到飽，要擄獲甜點控的味蕾。3樓的網美打卡酒吧Blu Bar，即日起至12月31日也推出「金色鈴鐺」、「甜蜜聖誕節」兩款聖誕特調，每杯420元(一成服務費另計)，讓消費者微醺過聖誕。而聖誕節最不能少的交換禮物，COZZI Blu也邀請到「Jey Jey Studio -接接工作室」推出會員限定的肉桂香氛蠟燭手作課程，凡是國泰飯店觀光事業Amazzing Club會員，即能以2,200元參加12月19日手作香氛蠟燭活動，創作消費者專屬的聖誕禮物。

甜點控絕不能錯過！Cozzi Market 逸．市集假日推網美最愛舒芙蕾

聖誕節慶限定！少女心爆棚 超萌薑餅屋300元起帶回家

甜點控最愛的舒芙蕾，現在也能在COZZI Blu吃得到囉！館內2樓擁有濃厚海邊碼頭市集的自助餐廳「Cozzi Market 逸．市集」，即日起於12月的周末推出網美最愛的舒芙蕾，點心師傅特製幕斯，搭配手工自製鮮奶油，最後佐上季節限定的大湖草莓及開心果粒點綴裝飾，超療癒系甜點不只好吃更好拍。此外，「Cozzi Market 逸．市集」也推出超萌薑餅屋，聖誕節慶限定300元起，以酥脆餅乾搭配夾層使用蛋白霜堆疊出房子華麗的外觀，再以糖霜甜美色系點綴，讓少女心大爆棚，就能把超卡哇伊的薑餅屋帶回家。訂位請洽：（03）273-7698 Cozzi Market 逸．市集 自助餐廳

微醺過聖誕！網美打卡酒吧Blu Bar推節慶特調

飯店AMC會員獨享 手做香氛蠟燭交換禮物誠意滿滿

聖誕節想和閨密聚會，微醺過節嗎？COZZI Blu館內3樓的網美打卡酒吧Blu Bar推出兩款節慶特調，「金色鈴鐺」、「甜蜜聖誕節」皆為420元，一成服務費另計，其中主打的「甜蜜聖誕節」，以伏特加為基底，搭配蔓越莓汁及自製草莓糖漿，再佐上新鮮水果，酸甜滋味直上心頭（喝酒不開車，未成年請勿飲酒）。而為了還在煩惱交換禮物的民眾，COZZI Blu將於12月19日邀請「Jey Jey Studio -接接工作室」，開設會員限定的肉桂香氛蠟燭手作課程，除了使用美國製造大豆蠟，及經美國 IFRA 認證的香精油，搭配進口乾燥花及永生花裝飾蠟燭，創作出獨一無二的專屬創作。課程僅供國泰飯店觀光事業 Amazzing Club會員報名，原價每人2,800元，會員價2,200元，參加課程另享Blu Bar專屬聖誕下午茶套餐，享受一個精彩的周末時光。