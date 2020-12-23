〈時評〉華航貨機有感 台灣還在死抱「中華民國」不放？

華航首架有台灣意象的波音777貨機彩繪塗裝，14日曝 光，機身前段在標註貨機的英文字CARGO的C中，藏有台 灣形狀的圖案。 （華航... 華航首架有台灣意象的波音777貨機彩繪塗裝，14日曝 光，機身前段在標註貨機的英文字CARGO的C中，藏有台 灣形狀的圖案。 （華航提供） 中央社記者汪淑芬傳真 109年12月14日 (來源 中央社)

今年四月初，台灣捐贈歐美友好國家的防疫口罩（第一批共一千萬片），因為負責載運的華航，機身上斗大的CHINA AIRLINES字樣，有讓不明就裡的洋人誤以為援手來自中國，讓國人產生為中國作嫁的怨懟而備受有識之士抨擊。華航「從善如流」後，12月15日出爐的貨機新塗裝，CHINA AIRLINES固然已由機身移到機尾，卻還果真是名副其實的尾大不掉；相對的，從飛機頭找到飛機尾，硬是看不見TAIWAN或台灣的字樣──TAIWAN、台灣，有那麼討人嫌、惹人厭嗎？

美國在台灣的窗口是AIT（美國在台協會），英文字母T代表的是Taiwan還是Republic of China？為什麼叫美國在台協會，而不是美國在華協會或美國在中華民國台灣協會？

在美國眾議院，有「國會台灣連線」，為什麼不叫「國會中華民國連線」或「國會中華民國台灣連線」？ 12月17日，78位美國眾議員聯名致函國務卿龐皮歐，呼籲將台灣「駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）」更名為「台灣代表處（TRO）」，為什麼不是呼籲更名為「中華民國代表處（ROCRO）」或「中華民國台灣代表處（ROCTRO）」？

還有，保台、友台的《台灣關係法》、《台灣旅行法》、《台灣特使法》、《台灣保證法》等等，為什麼都是以台灣之名，而非以中華民國或中華民國台灣之名？

中華民國已於1949年死亡（蔣介石於1950年3月13日在陽明山莊對國民黨幹部講話時都坦承「……我們的中華民國到去年年終就隨大陸淪陷而已經滅亡了」），台灣還在擁抱「中華民國」的僵屍不放？人家明明稱呼咱們為台灣，自己偏還在「中華民國台灣是國人的共識」，那得不到正式的邦交、進不了國際社會、拿不到國際組織的門票，還怨得了誰？

不是嗎？普天之下，那抗拒、阻撓、忌諱讓台灣以台灣之名走入國際政治舞台，最積極頑強的，不是美、日、澳、歐盟，而是敵視、霸凌台灣的中國，以及台灣自己！這樣的台灣，不是作繭自縛又是什麼？

（作者為新竹教育大學退休副教授）