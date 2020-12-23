【釀群聚還嗆台灣】長榮紐西蘭機師疫調不誠實 桃園衛生局重罰30萬

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）確診武漢肺炎的紐西蘭籍機師疫調時未如實告知接觸及活動史，且在可傳染期接觸友人，並造成友人染疫；桃園市政府衛生局表示，依傳染病防治法加重處分新台幣30萬元。

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長榮航空的紐西蘭籍機師12月中值勤期間頻咳嗽又不配戴口罩，造成兩名同事相繼感染，爾後又被發現12月初回台後居檢3天結束後，於自主健康管理期間趴趴走，並與案771有過密切接觸。

衛生局表示，對機師疫調時，機師稱想不起活動史，且從未提及曾接觸案771，經21日警政單位調查活動軌跡，發現機師曾於7日與案771密切接觸，21日由衛生單位重新安排採檢，後於22日確診，台灣連續253天零本土個案紀錄正式結束。

衛生局表示，因機師於衛生單位疫調時，未詳實告知接觸史及活動史，防礙防疫措施介入時機，造成傳染他人及社區感染風險，衛生局將依傳染病防治法第67條第1項第3款加重處分30萬元。

衛生局表示，機師收到罰鍰通知後，須在7天內繳款，不繳就移由法務部行政執行署強制執行；行政執行署桃園分署說，接獲衛生局通報後，會先通知機師繳錢，如果堅持不繳，將直接從薪水、存款扣除，「通常有工作的人都跑不掉」，接著是扣不動產，如果真的扣不到，就祭出限制出境手段。

衛生局表示，有關機師及案771在桃園活動地點，已由桃市府環境保護局消毒場域外圍，營業場所內也已通知業者完成自主消毒；另案771之職場，除匡列同辦公室員工外，亦針對案771於職場出入單位、會議室及共餐之同事進行健康追蹤，共匡列167位接觸者，已於21日晚間至今日上午陸續完成採檢，其中17位密切接觸者列居家隔離，150位列自主健康管理。。

衛生局提醒12月11日11時至12時曾至好市多南崁店活動之民眾應自主健康管理，12月25日前如有出現發燒、呼吸道症狀或嗅味覺異常，請至桃園市指定社區採檢院所由醫師評估採檢。

而該機師正在醫院接受治療，聯合報引述護理師爆料，機師第一天入住態度就很差，常常發脾氣、且不太願意配合醫療人員。甚至覺得檢驗報告是假的，是台灣人要害他，只因為他感染同事就被當成代罪羔羊。