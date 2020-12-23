兒童益生菌怎麼選最聰明？ 營養師：好菌腸道存活率才是關鍵 兒童益生菌怎麼選最聰明？ 營養師：好菌腸道存活率才是關鍵

【健康醫療網／記者林怡亭報導】腸道健康好幫手益生菌 有助調節免疫改善體質

腸道與消化息息相關，更是人體最大的免疫器官，含有近70%的免疫細胞。而益生菌則有助促進腸道粘膜健康，進而活化免疫系統。然而，免疫力並不是越強大越好，太過低下容易生病，過於活躍也有演變為疾病的可能，例如：紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等，益生菌則扮演著調節的重要角色，在免疫力低下時幫助提升活性；太過活躍時降低免疫細胞反應，改善過敏體質。在兒童成長黃金期補充益生菌，能幫助改善腸胃脹氣、胃食道逆流等問題，也能增加腸道菌叢多樣性，強化免疫保護力。

菌數菌種多不一定好 益生菌存活率是關鍵

丁巧稜營養師表示，目前市面益生菌品牌眾多，不少消費者會有迷思，誤以為菌種、菌數越多，功能越好；實際上每個菌種在腸道內的定殖數量均有上限，不同菌種間也有可能互相競爭或排斥。最重要的是，多數益生菌也常在經過消化道環境後受到破壞，好菌無法存活便無法發揮作用。因此，選購益生菌時，除了依照功能需求挑選外，也可考慮孢子型益生菌如：BC30，擁有保護性外殼能在消化道生存，有助將更多益生菌遞送到身體最需要的地方。

孩子拒吃益生菌有解 不同產品型式提升食用意願

丁巧稜營養師指出，許多父母在為小朋友挑選營養品時，會傾向尋找無加糖口味，然而不少孩子會因類似吃藥的感覺，而對錠劑、粉包形式產生抗拒；另外一部分孩子則是對沒味道的食物興致缺缺。其實目前市面益生菌品牌多元，想要吃得安心有保障，可優先考慮知名品牌大廠；此外現在也有不同於錠劑、粉包的益生菌提供多元選擇，提高小朋友食用意願。

丁巧稜營養師強調，補充益生菌最重要的還是在小朋友願意吃、益生菌能發揮應有功效，只要平時小朋友飲食均衡，不攝取過多精緻澱粉，即便益生菌中含有微量的糖，但只要在適度範圍內，不會造成身體過多的負擔，家長不必過度擔心。

益生菌好處多多 營養師提醒這些族群應多補充

丁巧稜營養師說明，無論是常有腸胃道問題的幼兒，或是生活作息不規律，纖維攝取不足的上班族，到腸內好菌逐漸減少的銀髮族長輩，除了透過飲食多攝取：全榖雜糧類、豆類及其製品、蔬果，大部分族群都可補充益生菌來促進腸道健康、改善消化機能，調節身體免疫力。最後也提醒民眾，購買益生菌後務必詳閱標籤說明，了解食用時間與保存方式，才能讓益生菌發揮最大功效。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48561/

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