【天網防堵】台灣指揮中心: 染疫高風險者不可參加跨年晚會　違者「加重處罰」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，22日晚間在記者會中宣布，不限制活動舉辦，但嚴格要求需遵守相關防疫原則。（中央流行疫情指揮中心提供/中... 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，22日晚間在記者會中宣布，不限制活動舉辦，但嚴格要求需遵守相關防疫原則。（中央流行疫情指揮中心提供/中央社）

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣指揮中心昨(22日) 宣布，各地辦跨年晚會應提防疫計畫，參加者需全程戴口罩，違者經勸導不聽會開罰；且要求帶手機、維持開機狀態。包括隔離、檢疫者，還有症狀和自主健康管理者都不能參加，違者「加重處罰」。

圖/衛福部

指揮中心22日19:00召開記者會，指揮官陳時中表示，若不應該參加活動者違規參加，會加重處罰。指揮中心設下「天網」，一定抓得到，並呼籲民眾不要任意觸法。依照過去對違反居家檢疫規範者重罰百萬的經驗，違規跑去參加跨年晚會也會重罰。

台灣22日出現本土武漢肺炎個案，中央流行疫情指揮中心傍晚按既定計畫舉行跨年防疫各縣市連線會議，在會中討論跨年晚會活動的防疫原則。因有本土個案出現，各縣市對指揮中心提出的防疫策略多有共識。

陳時中表示，因出現本土個案，但因追得到感染源，還不需要提高跨年晚會的防疫等級，也不需要限制活動人數。因近日年節多，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌對跨年等活動都很重視，聽取各縣市意見之後凝聚共識，要加強對跨年活動的防疫。

中央社引述陳時中表示，主辦單位要訂定活動的防疫指引和應變計畫，如果沒有訂定，會禁止其辦活動。

參加跨年者 注意事項

考量跨年晚會活動具有人潮擁擠、長時間且近距離接觸不特定人士的特性，陳時中說，不能參加者，如隔離、檢疫、自主健康管理者都不得參加，指揮中心有設下「天網」，有人違規一定會被抓到。有發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常等症狀者，也不得參加。

陳時中也說，參與活動者於活動期間應全程佩戴口罩，除補充水分外，禁止飲食，經勸導不聽者，予以裁罰；且參加者也必須帶手機，且維持開機，以利收取防疫相關訊息。

主辦單位 應注意事項

主辦單位應於活動場域提供足量的手部清消用品、提高公共廁所的消毒頻率並設有醫療應變措施，且除指定販賣區外，場內不得販售飲食。室內活動不得販售無座位票並落實實聯制，同時須規劃固定入口，且於入口處進行體溫量測及手部消毒。

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