【台灣防疫破口】台北市跨年晚會照常準備　柯文哲：有可能前一天宣布不辦

圖為台北市2019年12月31日舉辦的跨年晚會。（中央社檔案照片） 圖為台北市2019年12月31日舉辦的跨年晚會。（中央社檔案照片）

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心昨(22日) 宣布台灣出現一名本土確診案例，外界關注台北市跨年晚會是否舉行，台北市長柯文哲今(23日)表示，按照要辦的原則準備，但也可能在前一天宣布不辦。

紐西蘭籍機師(案765) 活動軌跡 (圖/衛福部)

柯文哲表示，若台北市一週出現15例確診，就停辦跨年晚會、改線上直播，不過，現在出現一例，是否要辦「就是政治判斷」。

中央流行疫情指揮中心22日宣布，國內新增一例本土感染，為日前染疫的紐西蘭籍機師(案765) 接觸者，台灣零本土案例紀錄止步253天。

柯文哲上午出席亞洲台灣商會聯合總會第28屆第2次理監事聯席會議開幕典禮，會前受訪表示，現在還不知道紐西蘭籍機師確診的破口多大，他已下令從醫院端到防疫端監測，有任何風吹草動會發布消息，請民眾隨時接受政府消息做反應。

外界關注跨年晚會是否照常舉行，柯文哲說，按照要辦的原則準備，但可能在前一天宣布不辦。他知道民眾不太習慣在活動的前一天、前兩天，突然通知不辦了，但疫情產生新常態，要隨著疫情變化做緊急調整。

柯文哲致詞時提到，台灣防疫做得好，確認案例少，經濟傷害少，疫苗已經出來了，台灣應該到明年7、8 月疫苗接種到一定數量，台灣、全世界疫情就會慢慢緩和，請大家撐過去，這段時間不要被突破。

他說，日前發生俄羅斯芭蕾舞團確診案例，他主張停掉表演，但有人說票都賣了，若停掉會損失好幾千萬，但如果防疫被突破，損失更大。

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柯文哲表示，現在要開始學習與疫情共存，就算疫苗打一輪，也不知道病毒是否會突變，儘量維持正常生活，但有任何風吹草動也要有能力緊急應變。

經濟方面，他提到，疫情緩解後，2021年經濟預測全世界的經濟都會反彈，但台灣維持不動，這顯示台灣與世界隔絕，特別是台灣沒有加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等。

柯文哲指出，台北市政府這半年來舉行9場產業座談，因為就算疫情結束，變動也不會結束，也將會在明年2月推出後疫情時代台北市產業政策白皮書。

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