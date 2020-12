俄國、中國聯合軍事演訓 日韓戰機緊急升空【影】

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)中國除了持續侵入台灣防空識別區,對亞太地區其他國家威脅也不曾稍減。為了展現雙邊軍事關係之熱絡,中俄兩國22日在西太平洋地區進行聯合飛行演訓,日本與南韓不敢大意,緊急出動戰機升空監控。

《衛報》報導,這次聯合訓練任務共有兩架俄國Tu-95戰略轟炸機與四架中國轟6K(H-6K)轟炸機參與,路線涵蓋東海與日本海,飛越了有主權爭議的獨島、日本對馬海峽、朝鮮半島南端、有著美軍派駐的沖繩鄰近區域,並進入南韓防空識別區。

俄國國防部表示,此一軍事演練旨在深化俄中夥伴關係,加強軍事合作,擴大聯合作戰能力,但強調並未針對「任何第三方國家」。這是兩國於2019年7月以來,第二次在同一區域進行聯合演訓。

俄國總統普丁(Vladimir Putin)10月時才意有所指地表示,不排除任何俄中軍事同盟的可能性。值美中、美俄交惡之際,此一宣示被外界解讀為聯中制美之意圖。此前雙邊雖維繫著戰略夥伴關係,卻從未具體提出建立同盟之構想。普丁10月時也透露,俄國持續與中國分享「高機敏軍事科技」,助其強化防禦能力。

