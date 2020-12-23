〈時評〉寶佳勾結台灣勞動基金炒股　政府應嚴辦到底！

檢廉持續偵辦勞動基金官員涉貪案，10日在約談相關涉案嫌疑人後，將寶佳公司執行長唐楚烈 （中）由證人轉為被告 檢廉持續偵辦勞動基金官員涉貪案，10日在約談相關涉案嫌疑人後，將寶佳公司執行長唐楚烈 （中）由證人轉為被告 (來源 中央社)

勞動基金組長游迺文勾結寶佳集團炒股案爆發後，令投資人失望的不止是公務員操守發生嚴重問題，而手握數百億元資金的財團，為何始終定位在炒股禿鷹？不能長期將投資視為事業，成為台灣華倫巴菲特或李嘉誠？令人浩嘆。

擁有千億元資金的寶佳集團，是全台灣推案量最大的建設公司，原名「鑒機資產」，當初是由兆豐金控董事長蔡友才一手創立，他邀請潤泰集團總裁尹衍樑及林陳海，各出資100億元成立，其中65億元資金購買鑒機特別股，並收取2.5億元服務費，後來尹衍樑退出，由林陳海獨資，找來前行政院長陳冲的愛將唐楚烈操盤炒作股票。

唐楚烈是政大銀行系畢業，過去在外商銀行擔任外匯操作員，眼光狠準，常和央行對做美元，賺取龐大價差，常被中央銀行請去喝咖啡，後來被陳冲一路提拔，儘管頻繁跳槽且作風強悍引發許多爭議，但仍擔任彰化銀行總經理、合庫票劵董事長，退休後擔任寶佳執行長迄今。

寶佳集團建築起家，旗下有70多家建設公司，全台推案量最大，甚至跨足澳洲建案，累積雄厚資金，開始經營政商人脈網絡，另外成立「財團法人新世代金融基金會」，由陳冲擔任董事長，副董事長是寶佳少東林家宏以及沈臨龍，董事是蔡力行、蔡慶年，執行長蕭長瑞，蔡哲雄、廖燦昌擔任顧問，涵蓋層面包括行政院長、金管會主委、銀行局長、保險司長、證交所董事長、期交所董事長，交織成令人瞠目結舌的政金網路。

今年5月寶佳又成立台北政經學院，捐款30多億元，由前任促轉會主委黃煌雄擔任董事長，黃榮村、蔣偉寧、曾志朗、吳清基等四位前教育部長擔任董事，朱雲漢、單驥擔任政經學者，林陳海長子林家宏又是董事。政經勢力繼續向前推進，而且藍、綠通吃，現任或卸任政界高官，都是網羅或深耕的對象，人脈綿密，不容小覷。

林陳海提供200億元資金給唐楚烈炒股，條件是一年獲利10％，唐楚烈不負林陳海之託，三年內曾經狙擊櫻花建設、皇普建設、華建、元大金、永豐金、華票、日盛金、台新金、永大、永冠-KY、東元、遠百等標的，大多是資產豐富，股價低估的資產股。由於過去炒作時，股票價格多為1、20元低價，很容易買到20％。甚至30％股份，然後跟公司派談判經營權，或由公司派以市價買回股票，寶佳則賺取價差，獲得可觀利潤。

寶佳最近突襲東元電機就是利用此策略，將股價一路從22元炒到30元，持股26%。東元電機是老牌資産股，長期以行事保守但正派，外界風評不錯，遇此禿鷹，確實令東元電機黃茂雄大感意外，為保護經營權， 不得不找來華新電線電纜交叉持股，由東元電機以8％，交換取得華新6％股權，藉此稀釋寶佳集團影響力，以確保經營權。

問題是寶佳炒股為何如此一帆風順？關鍵因素是利用勞動基金4兆餘億元配合炒作，其中關鍵角色就是勞金局組長游迺文，由他下指令到復華投信、統一投信高層，配合買賣炒股，由於這兩家投信各擁勞動基金3、4千億元，有足夠力量配合炒作。

寶佳在突襲炒作遠百一役，算是踢到大鐵板，因為他面對的遠百資本額141億元，手上現金110億元，更麻煩的是背後大老闆徐旭東，是國內超級重量級財團，橫跨十多種產業，擁有亞泥、遠東新、亞東醫院、遠東銀行、愛買、亞東證券、宏遠、東聯、遠傳、太平洋崇光、巨城購物、元智大學⋯等企業，資產以兆元計，其實力甚至遠遠超過林陳海，又豈是只有區區200億元炒股資金所能撼動。

唐楚烈將遠百股價從15.2元，一直炒到27.1元，持股7％，然後逐漸回檔。遠東集團老闆徐旭東商場老將，不是不知道有人炒作遠百股價，但是旗下各企業交叉持股，擁有35.73%遠百股權，根本不把唐楚烈放在眼裏，所以不論唐楚烈如何炒作遠百，徐旭東不動如山，理都不理。

當唐楚烈打算倒貨獲利出場時，遠東集團還是紋風不動，遠百無人接手，日成交量急縮到近百張，讓他根本出不了貨，下不了台。此時唐楚烈不得已，再找來長期配合炒股的老友勞動基金游迺文，由游指示復華投信、統一投信，偽造遠百信用評估報告，從建議賣出，改為買進，由勞動基金以24.75元，開始吃下遠百股份，讓寶佳集團得以脫身。

此時正有看不慣游迺文勾結寶佳集團炒股，坑殺勞動基金的「被害公司」，向勞動部檢擧游長期收受投信公司操作勞動基金退佣，且不法指示配合寶佳炒股，收受不當利益，全案因此爆發。

游迺文身為公務員，不知廉潔自律，竟以勞動基金配合炒股，坑殺全國退休勞工，而寶佳集團委託唐楚烈，不能規劃專業投資，自期成為華倫巴菲特或李嘉誠，為世人尊敬，而自甘淪為股市禿鷹，豈不令人浩嘆？也怎能不嚴辦杜絕歪風？