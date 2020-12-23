【台灣好友】美國前國安副顧問葉望輝　出任自由亞洲電台總裁

前美國副總統錢尼任內的副國安顧問葉望輝（中）108年12月19日與媒體座談，對於中國打壓台灣國際空間，他表示，美國應讓中國為此付出代價，例... 前美國副總統錢尼任內的副國安顧問葉望輝（中）108年12月19日與媒體座談，對於中國打壓台灣國際空間，他表示，美國應讓中國為此付出代價，例如派美國高階官員來台交流 。 中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）十分友台且中文流利的美國前副國安顧問葉望輝將出任自由亞洲電台總裁，自由亞洲電台是由美國國會授權設立，其任務是向無法接觸自由新聞媒體的亞洲聽眾，播放新聞與資訊。

「美國國際媒體署」（U.S. Agency for Global Media，USAGM）在美東時間22日發布新聞稿，宣布葉望輝（Stephen Yates）接下自由亞洲電台（RFA）總裁一職。

美國國際媒體署執行長派克（Michael Pack）在新聞稿表示，葉望輝曾住在亞洲、能說流利中文，也曾在政府任內處理亞洲事務。他將成為出色的負責人，尤其在美國需要警慎處理專制政權，特別是中國散布錯誤與虛假訊息之際。

對於能加入自由亞洲電台，葉望輝表示很開心。中央社引述葉望輝說，在自由世界與暴政和侵略的鬥爭中，事實與毫不畏懼的新聞是最好的工具之一。自由亞洲電台將扮演為遭受審查的人說真話的重要角色。

30多年前就曾以摩門教傳教士身分前往台灣的葉望輝，立場十分友台，經常往返美台兩地。他也是川普當初入主白宮時的交接團隊顧問。

根據自由亞洲電台官網簡介，自由亞洲電台是面向無法接觸自由新聞媒體的亞洲聽眾播放新聞以及資訊的一家非營利私營公司。儘管是美國國會授權設立，資金也來自聯邦年度撥款，但並非美國政府機構，員工也非聯邦或政府雇員。