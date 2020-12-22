好萊塢男星求台灣人獻聲！《全面啟動》喬瑟夫高登李維尋找配音 陳其邁也參一咖

喬瑟夫高登李維在臉書上發文，徵求台灣人以台語及客語配音，吸引許多網友參與協作，這張高雄流行音樂中心的照片更釣到高雄市長陳其邁留言。（圖/J... 喬瑟夫高登李維在臉書上發文，徵求台灣人以台語及客語配音，吸引許多網友參與協作，這張高雄流行音樂中心的照片更釣到高雄市長陳其邁留言。（圖/Joseph Leonard Gordon-Levitt 臉書）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）曾出演《全面啟動》、《戀夏500日》的好萊塢男神喬瑟夫高登李維（Joseph Leonard Gordon-Levitt）又有新點子啦！今(22日)下午3點，喬瑟夫高登李維在臉書上發文，公開徵求台灣人以台語及客語配音，並配上一張高雄流行音樂中心的照片，吸引許多網友上傳自己的音檔，更釣到高雄市長陳其邁出面回覆。

在該篇貼文中，喬瑟夫高登李維附上一串網址，連結至他所主理的線上創意社群平台「HitRecord」，以提供網友上傳配音。他希望網友以台語和客語說出「台灣的故事」(Stories of Taiwan)這句話，雖然當中並未提到其使用目的與新影片企劃的任何內容，卻已讓許多人引頸期盼。

高雄市長陳其邁在該篇臉書的貼文下方，留言表示「雖然我不太會配音，但高雄流行音樂中心是我最喜歡的景點之一，你真的很會捕捉美麗的景色！希望在武漢肺炎疫情過後，你能親自到高雄玩玩。」而目前在HitRecord上，已搜集到近70名台灣網友的聲音素材，參與人數仍在持續增加中。

喬瑟夫高登李維過去在受訪時就曾表達，對於台灣防疫措施的讚賞。在今年9月發布的影片中，他匯集了35名創作者的旁白腳本，包括總統府光雕、同志大遊行及各個台灣知名景點、美食，以強調台灣的便利、自由、民主。

喬瑟夫高登李維於2019年創辦HitRecord ，這是一個能媒合不同創作者的合作平台，不論是歌曲、影片，或是小說都能發起專案，且任何人都可以在專案底下留言回應、提供素材，或是接手完成專案。他希望利用該平台引領共同創作的風氣，並以合理的報酬回饋創作者，改變網路追求點閱率的風氣。

喬瑟夫高登李維邀請網友在HitRecord上，以台語和客語說出「台灣的故事」(Stories of Taiwan)這句話。目前已搜集到近70名台灣網友的聲音素材，參與人數仍在持續增加中。