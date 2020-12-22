捷運萬大線第二期 拚112年底電聯車軌道測試

捷運萬大線第二期工程進度達22%，已完成細部規劃、預估明年初發包動工。（圖/中央社） 捷運萬大線第二期工程進度達22%，已完成細部規劃、預估明年初發包動工。（圖/中央社） (來源 中央社)

捷運萬大線第二期工程進度達22%，已完成細部規劃、預估明年初發包動工。北市捷運局表示，目標是讓第一輛電聯車在112年底到金城機廠軌道測試。



台北市長柯文哲今赴金城機廠視察工程，目前進度已達22%，柯文哲表示，相信萬大線第一期定能如期在民國114年完工，第二期也已完成細部設計，預計明年初開始陸續發包動工。



負責金城機廠施工的北市捷運工程局一工處說明，目前金城機廠基樁與連續壁等基礎工程已經完成，正進行大量開挖和結構施工。

為加速工程進度讓機電系統提前進場，將工區分6大區塊，利用調整擋土的工法、結構開挖整併之施工方式，6個工區可同步施作，目標是讓第一輛電聯車可以在112年底進到金城機廠進行軌道測試。



捷運局表示，金城機廠基地包含1座機廠及1座地下車站LG08A車站（莒光站），機廠設有儲車廠、管理中心、變電站、污水處理場，具備有全萬大線儲車、維修、測試和管理五星級功能的機廠。



捷運局指出，總共可停駐36列電聯車，足可提供第一期19列車及第二期16列車停駐。完工後地面會新開闢一條20公尺寬的平面道路，山坡區也會開闢一條6公尺寬的環場道路，連通金城路和莒光路。



金城機廠的上方將辦理土地開發，興建集合住宅及商辦，目前規劃北側靠近莒光路有2棟11層的商辦大樓、4棟28至33層的集合住宅；南側靠近金城路有4棟30至36層的集合住宅，合計開發規模約8萬7627坪，預估投資金額約達到新台幣220億元。



萬大線共分二期施作，採中運量捷運系統興建並採分期開發，第一期工程自中正紀念堂站至土城金城機廠，全長約9.5公里，採地下興建，共設有9座車站和1處機廠，目前施工進度51.34%。



第二期工程為金城機廠至新莊迴龍站止，全長約13.3公里，共設13座車站，包含地下2座、高架11座，目前細部設計中，預計明年發包動工。