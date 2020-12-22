〈時評〉台灣擋不住美豬開放進口 擋得住美方要求台幣升值嗎？

新台幣兌美元匯率上周盤中一度來到28.121元， 近日美國公布最新匯率報告，再次將台灣列入匯率操縱國觀察名單，讓台幣28字頭岌岌可危，27字頭的來臨也似乎指日可待，由於目前全球寬鬆貨幣基調不變，而且來自美國要求台幣升值要求很大，台幣升值壓力的確不小，只能說28元價位絕對不是終點，而是個起點，大家必須面對台幣新時代的來臨。

台灣遭美國列入匯率操縱國觀察名單，台灣央行的說法是台灣有自己的考量，會持續不斷和美國財政部溝通，央行還是會努力維持匯率的穩定。但美方不斷呼籲台灣應該讓台幣升值，這意味著美國預期台幣還有升值空間，認為台灣應放手匯價升值以降低對美國大量貿易順差。以政府執意全面開放美豬進口來看，連總統蔡英文都擋不住美方壓力，央行總裁楊金龍就抵擋的了嗎？

過去彭淮南時代總被批評，央行為維持出口競爭力而維持弱勢新台幣，美國總統川普上任後，在匯率操縱國緊箍咒之下，央行才開始放手，台幣兌美元也一路從2016年底的32元開始升值，至今就連楊金龍及彭淮南兩道防線均告失守。如今美國又再將台灣列進匯率操縱觀察名單，就是意味著美國認為台幣還不夠強，台幣還必須升值，但得升值到多少才夠呢？

有資深外匯交易員指出，過去歷史規律已不適用於當前詭譎多變的環境，像是Fed這波空前絕後的寬鬆力道，就是沒有經驗可遵循，沒人敢打包票，28、27元價位會不會、何時會破？甚至1990年台幣一度升至25.56兌1美元事件不會重演？

新冠疫情爆發後，歐美經濟深陷衰退泥淖，亞洲經濟看起來比歐美好得多，對於國際熱錢的吸引力更是大勝以往，台灣、中國經濟快速從谷底反彈，兩岸經濟表現相對的穩健，很多外資都提高配置在大中華市場的比重，新台幣、人民幣都承受空前的升值壓力，台灣更是亞洲各國總體基本面的優等生，台幣匯率自然被美國給盯上了。

新台幣進入新一輪的升值趨勢，對產業而言是幾家歡樂、幾家愁。機械公會理事長柯拔希就表示，熱錢短期對台灣看似有利，但長期時間下來對出口產業「殺傷力極大」，過去業者報價普遍都是抓30元左右，現在掉到28字頭，賣1美元就是虧2元台幣，這個時機要漲價就等於不用生意，現在拿到訂單也不會高興，傳統產業老闆出面喊苦可想而知。

台幣升值，對國內出口產業是不小的負擔，但根據金管會公布上市櫃公司2020年第3季財報狀況，扣除金控後的上市櫃公司前3季營收2.31兆元、年減2.09％，但稅前淨利1.8兆元、年增9.94％，成長幅度較上半年小增0.61％顯著增加，台灣產業似乎沒有受到新台幣升值的影響。

全球受到疫情影響，各國經濟表現並不是特別的好，但國際股市卻普遍上漲，最主要就是各國央行為刺激經濟大量印鈔，經濟沒有成長、貨幣大量增加，資金總要找出路，所以股市、房地產兩個都大漲，資金甚至還積極搶進虛擬貨幣市場，讓比特幣從今年3月的低點至今漲幅已超過5倍，價格更是衝上23,000美元，寫下歷史新高紀錄，台灣績優生的經濟表現，自然成為熱錢矚目焦點。

台幣有可能出現反轉貶值的可能嗎？以目前情勢來看，應該只有兩件事會導致台幣貶值，一是兩岸關係出現重大變化，中共對台動武發生戰爭；二是台灣防疫出現嚴重破口。台美關係愈來愈緊密，中共對台武嚇情況很難避免，只要沒有擦槍走火事件發生，短期內應不致有戰爭發生可能，但全球第2波疫情再起，台灣境外移入確診人數明顯增多，的確得擔心防疫破口的發生。