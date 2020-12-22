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紐西蘭機師違規釀群聚 長榮：確認屬實就免職

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/22 17:39
圖片取自長榮航空官網。

圖片取自長榮航空官網。

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）長榮航空爆出機上群聚，一名紐西蘭籍機師為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者，因違反防疫規定傳染給2名同事及一名友人。長榮航空今（22）日說將開紀律委員會，違規屬實將免職。

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指揮中心18日公布，一名在國籍航空任職的台籍女機師（案760）確診武漢肺炎，經擴大採檢，確認紐西蘭籍機師（案765）因發病期間未戴口罩執勤，造成台籍女機師（案760）及另一名日本籍機師（案766）染疫，研判此為機上群聚。

由於案765疫調時始終表示不記得活動史，且並未提及曾與案771接觸， 21日經警政單位調查案765之活動軌跡，發現其曾於7日至12日間與案771密切往來，故列為接觸者，同日由衛生單位安排採檢，於今日確診。

長榮航空說，針對日前1名外籍機長違反防疫相關規定並確診的個案，將會全面配合中央流行疫情指揮中心進行疫調，日前並已全面進行公司內部以及航機消毒。

關於該名機長違反防疫相關規定，並且規避及妨礙疫調，公司將會召開事實調查委員會及紀律委員會，違規屬實將予以免職處分。

長榮航空說，將持續配合主管機關精進各項防疫措施，以及重新檢視公司各項防疫標準作業程序，做好最嚴謹的防疫規畫。
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長榮航空
新冠肺炎
武漢肺炎

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