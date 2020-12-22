今年首例！美國籍男居檢期間確診萊姆病

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）疾病管制署公布國內出現今年首例境外移入萊姆病確定病例，為30多歲美國籍男性，11月27日入境台灣，個案12月1日出現關節痛、倦怠及全身痠痛等症狀，12月6日由衛生單位安排就醫後確診萊姆病。

疾管署表示，該案例與家人一同自美國來台探親，11月27日入境後至防疫旅館檢疫；個案12月1日出現關節痛、倦怠及全身痠痛等症狀，12月6日由衛生單位安排就醫，因就醫時主動告知曾在美國家中遭蜱叮咬，故由院方通報COVID-19及萊姆病，其中COVID-19檢驗結果為陰性、萊姆病則檢出陽性；個案目前症狀已改善，同行家人無疑似症狀。

疾管署統計，我國自2007年將萊姆病列入第四類法定傳染病迄今，累計17例確定病例，均為境外移入病例，感染國家分別為美國11例、瑞典2例，英國、德國及丹麥各1例，另1例旅遊地包括德國、比利時、捷克、匈牙利。萊姆病主要分布於全球溫帶區域，如美國(尤其是東北部)、歐洲、前蘇聯、英國、加拿大、南美洲，以及鄰近的日本、韓國及中國大陸等國家。



疾管署表示，萊姆病是一種人畜共通傳染病，藉由被感染的蜱(俗稱壁蝨)叮咬而傳播，不會人傳人；多發生於哺乳類動物，包括人類、鼠類、狗、貓、牛、馬及鹿等。萊姆病潛伏期為3至30 天(平均約7天)，7至8成感染者會出現遊走性紅斑，感染初期會有頭痛、發燒、寒顫、噁心、嘔吐、肌肉疼痛及淋巴腺腫脹等類似感冒的症狀，若無妥適治療，後期可能會出現心臟或神經系統異常。



疾管署呼籲，民眾至野外或流行地區應加強防護措施，著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，將褲管紮入襪內，並於皮膚裸露處使用政府機關核可的防蚊蟲藥劑；返家前應檢查是否遭蜱叮咬或附著，並儘快沐浴及換洗衣物；如發現遭硬蜱叮咬，應用鑷子夾住蜱的口器，小心將蜱摘除，避免口器斷裂殘留於體內，並立刻用肥皂沖洗叮咬處，降低感染風險。如出現疑似症狀，請儘速就醫，並告知旅遊接觸史以利醫師診斷治療。