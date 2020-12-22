紐西蘭籍機師沒戴口罩釀新冠肺炎群聚 竟因無人勸導 免罰！

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台灣國籍航空爆出航空器群聚案，今又傳出增一例本土感染。確診紐籍機師在機艙沒戴口罩，但因無人勸導，難開罰。此外，機師自主健康管理期間趴趴走，可能由航空公司處理，指揮中心將確認能不能依法開罰。

【零本土破功】12/22增1例本土 為紐西蘭機師友人 曾到南崁好市多和天母SOGO和新光三越

【機上群聚】涉及隱匿？紐西蘭籍機師咳嗽卻仍執勤 指揮中心將查

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（22）日宣布，新增4例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診，其中3人為菲律賓境外移入，1人為本土個案，為日前染疫紐西蘭籍機師的友人，台灣253天零本土紀錄正式破功。

該本土感染（案771）源頭為日前確診的紐籍機師，此機師與另兩名機師一起因公到美國，回國後一名台籍機師先確診，且指出紐籍機師在航程中持續咳嗽且沒戴口罩，後來紐籍機師和另一名日籍機師也確診。

指揮中心研判，感染源應該是紐籍機師，日前到美國工作時就已感染，回台後檢疫3天，有5天的自主健康管理。這5天有多處公共場所活動史，包含：

12月8日上午11時30分至12時30分在新光三越台北天母店

12月10日晚上6時30分至7時30分在遠東SOGO台北天母店

12月11 日上午11時至12時，曾到好市多南崁店

不過，染疫紐籍機師在機艙沒戴口罩，且理應盡量避免到公共場所的自主健康管理期間又到處趴趴走，明顯違反防疫規定。

但指揮中心發言人莊人祥表示，紐籍機師為機長，另2名機師當時在機艙中都沒有勸誡他應該戴口罩；但沒戴口罩若要開罰須符合要「屢勸不聽」，因此難以開罰。

至於在自主健康管理期間趴趴走，莊人祥說，因機師的檢疫是特殊行業專案管理，原則上違反規定是由航空公司處理，會再確認能不能依法開罰。

陳時中也說，航空業檢疫一定會變嚴格，明天上午開會，下午會公布。