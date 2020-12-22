【更新】台灣大同董事長林文淵•上任50天即去職！ 外傳盧明光將接任董座

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更新時間: 2020-12-22 17:47

首次發稿: 2020-12-22 15:12

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）大同董事長林文淵在11月接掌大同後，並在今天(12/22)親上火線說明營運表現。但林文淵卻同時爆出震撼彈，他指出，「今天是我在大同最後一天」。

林文淵11月才接任大同董事長，今天大同召開記者會，林文淵親自上陣，先說明他到大同50天後所做的努力與改變。

不過，林文淵指出，大股東（王光祥）14日通知他將更換法人代表，原因是「時空環境不同」，雖然不懂更改原因，但若先前指派者對他已經不再信任，他只能接受，將結束手邊工作。他坦承當時他心情相當錯愕。

林文淵與王光祥 經營理念不合

有媒體報導，素有購併大王之稱的前中美晶董事長盧明光，將接任大同董事長，《自由》引述大同公司表示，明天(23日) 才會舉行董事會，接替人選明天就會明朗。

中央社引述林文淵在22日記者會上說，許多經營理念與王光祥不合，雖然兩人未到撕破臉程度，但日後要再合作也很困難。

對於兩人有哪些理念不同，林文淵舉例，王光祥是尚志資產董事長，無法干預大同的事，而且王光祥是房地產開發業者，對公司治理比較不清楚。新團隊入主大同後的首次董事會，王光祥就提及希望擔任大同副董事長，他認為沒問題，但必須等公司修訂公司章程再處理。

林文淵出身公務體系 政商關係良好

政商關係良好的林文淵來自公務體系，早期在台北自來水事業處服務，前總統陳水扁擔任台北市長時，網羅出任台北自來水事業處長；陳水扁當上總統後，獲拔擢為經濟部國營會副主委，之後歷經中鋼、台電董事長等國營與泛國營事業要職。

林文淵上任時仍身兼台苯、東森電視董事長，經常扮演救火隊的他，11月也是在華映等3家轉投資子公司虧損下市、大同多年未配發股利的情況下，讓市場派有了爭取經營權的好理由，找上他接掌易主後的大同。

不過，林文淵接手經營後，也傳出不少紛爭，大同公司派曾質疑他在台苯的經營績效不佳，反對他入主大同。

林文淵以往經營績效：

▲自2002年12月至2005年11月擔任中鋼董事長期間，正逢鋼鐵業景氣大好，中鋼2003年至2005年每股盈餘維持在3.94元、5.26元及4.83元的獲利水準。

▲2013年2月至2016年3月首次任職台苯董事長期間，台苯2013年每股盈餘2.16元，2014年雖反映產業逆風，每股虧損0.07元，但2015年再轉虧為盈、每股盈餘1.31元。

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