「沒什麼好擔心的」　準美國總統拜登21日接種輝瑞疫苗

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）美國總統當選人拜登週一（21）回到家鄉德拉瓦州捲起袖子，並在電視轉播下接種第一劑新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫苗；他並表示，「沒有什麼好擔心的」。

拜登（Joe Biden）在週一接種的疫苗由美國輝瑞（Pfizer）藥廠與德國生技公司BioNTech合作研發，在12月取得美國食品暨藥物管理局（FDA）的緊急授權，接種者必須施打兩劑疫苗，有效性達百分之95。

拜登的妻子吉爾（Jill Biden）早在拜登幾個小時前便完成疫苗接種。根據美聯社報導，由美國生技公司Moderna研發的武漢肺炎疫苗在日前獲得緊急批准後，也在週一開始配送至美國各州。



根據報導，現年78歲的拜登於週一在電視轉播下，捲起左手袖子接受疫苗接種，他向負責施打疫苗的護士表示，「妳準備好隨時都可以開始」。

拜登此舉無疑是要增進美國民眾對疫苗的信心，「我這麼做是要展示給民眾看，他們該在疫苗準備好時進行接種」；他還強調，「沒有什麼好擔心的」。

不過拜登也呼籲，疫苗才剛開始配送，還不是每個人都能接種，因此民眾仍需做好防護措施，尤其是在緊接而來的聖誕假期，「如果你不是非要去旅行，那就別旅行。」

副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）及其丈夫任德龍（Doug Emhoff）則將在月底接種疫苗。武漢肺炎重創美國，至今已有超過31萬人染病喪命。

首批接種疫苗的還包括許多美國政府官員，他們公開接種疫苗過程主要也是希望向美國民眾證明疫苗的安全及有效性。

現任總統川普（Donald Trump）則尚未決定何時接種疫苗。根據白宮，川普仍在與醫生討論接種疫苗的時間。

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