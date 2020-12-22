【零本土破功】12/22增1例本土 為紐西蘭機師友人 曾到南崁好市多和天母SOGO和新光三越

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增4例武漢肺炎確診，包括3例菲律賓境外移入（案768、案769、案770），以及１例本土個案，為日前確診的紐西蘭機師的女性朋友(案771)，我國連續253天無本土病例的紀錄宣告破功。

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指揮中心表示，案768為菲律賓籍40多歲男性移工，12月7日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；12月20日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。



案769為菲律賓籍30多歲女性移工，12月7日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀，12月20日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。



案770為馬紹爾籍30多歲男性漁工，11月8日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。個案曾於11月21日檢疫期滿前採檢結果為陰性，11月23日檢疫期滿後，由仲介安排登船後未再下船。因原預訂於12月21日出海，12月20日由仲介安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共49人，其中48人為同船接觸者，PCR檢驗結果均為陰性，列居家隔離；1人為同車接觸者，列自主健康管理。

另外，新增本土個案則為20日公布之案765(紐西蘭籍機師)友人(30多歲女性)，而代工廠廣達也證實該個案為孫公司的員工。由於案765疫調時始終表示不記得活動史，且並未提及曾與案771接觸，12月21日經警政單位調查案765之活動軌跡，發現案765曾於12月7日至12日間與案771密切往來，故列為接觸者，同日由衛生單位安排採檢，於今日確診。



透過衛生、警政單位密切調查個案活動軌跡也發現，案765曾出入天母新光三越和SOGO，提醒曾於下列時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理，12月25日前如出現相關症狀，應戴上口罩前往全國指定社區採檢院所，經醫師評估是否採檢。





指揮中心說明，針對案765於疫調時未誠實告知接觸史及活動史，恐違反傳染病防治法，依據傳染病防治法第43條規定，傳染病或疑似傳染病病人不得拒絕、規避或妨礙相關檢驗、調查及處置；如確有拒絕、規避或妨礙之情事，衛生單位可依同法第67條第1項第3款規定，處新臺幣6萬至30萬元罰鍰。



指揮中心表示，目前衛生單位已掌握案771接觸者共167人，其中13人列居家隔離，154人列自主健康管理，將全數安排採檢(21人檢驗中，146人待採檢)，衛生單位已針對案771工作單位等公共區域進行消毒；另針對航空器群聚案，已採檢87人，其中3人確診(案760、765、766)，78人檢驗陰性，6人檢驗中，10人待採檢。

廣達表示，已於第一時間通報，並執行匡列與自主隔離，同時更嚴格管控跨樓層、跨部門防疫措施，全面提升防疫規格，已婉謝客戶及供應商至公司及工廠面談。

同時已配合衛生單位進行疫調及全公司消毒，同時依衛生單位要求通知與其密切接觸員工進行居家隔離。初步檢驗結果均為陰性。