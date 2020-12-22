泰國海鮮市場爆數百移工群聚感染 曼谷如臨大敵

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發至今，防疫還算得宜的泰國，10月才開了觀光大門，打算重啟經濟命脈觀光業，然而近日卻爆發新一波疫情，數百人接連確診，源頭為曼谷西南部的龍仔厝府（Samut Sakhon），官方急展開大規模篩檢，盼遏止疫情蔓延。

《衛報》報導，龍仔厝府離曼谷僅45公里之遙，上週末才爆出確診個案，截至21日卻已激增至821起。龍仔厝府是海鮮重鎮，一處甚具規模的鮮蝦市場是這次感染源頭。該市場仰賴來自鄰國緬甸的廉價勞力，其成了本次群聚感染的主要染疫者。

泰國執行大篩檢的同時，已對龍仔厝府實施封城與兩周夜間宵禁令，購物中心、戲院等娛樂場所皆勒令停業。有關當局擬對4千人進行檢疫，主要鎖定移工，目前9成確診者皆為無症狀患者。

除了鮮蝦市場，泰國近幾周也出現了較小規模的群聚感染，主要來自與緬甸長達2,416公里的邊界破口。非法入境者得以躲過14天隔離與多次COVID-19篩檢，卻也成了挾帶病毒入境的載體。

針對這波來勢洶洶的疫情，首都曼谷嚴陣以待，與龍仔厝府接壤的三大區學校將關閉至1月4日。政府呼籲曼谷企業行號讓員工盡可能在家工作，民眾也應避免大型聚會。跨年在即，各大活動單位必須取得許可，才能辦理。曼谷大都會政府已取消官方倒數活動，娛樂場所與餐廳業者也須遵照社交距離規定。

不少國家防疫破功都是肇因於移工管理不當。新加坡的擁擠勞工宿舍成了病毒溫床，馬來西亞則是爆出醫療手套工廠未確實保持社交距離，而導致群聚感染。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至22日，泰國通報5,289例新冠肺炎案例，包括60起病亡。

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泰國龍仔厝府大規模檢疫（圖／美聯社）