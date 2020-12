【武肺變種病毒威脅】瑞士等30國禁止英國與南非航班入境　WHO老神在在•稱病毒「並未失控」

延伸閱讀

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)總部設於瑞士日內瓦的世界衛生組織(WHO),在當地時間21日指出,在英國發現傳播力更強的2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎/新冠肺炎)變種病毒,目前尚未失控,透過現行措施就可加以控制。

諷刺的是,目前包括瑞士在內,已有大約30國或地區,決定封鎖來自英國和南非的班機,以避免病毒擴散。

沒錯,不只英國,南非也出現新的變異病毒。包括瑞士、德國、土耳其等至少五個國家,也在21日決定封鎖來自南非的航班。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩(Michael Ryan, Executive Director, Health Emergencies Programme) 指出:「武漢肺炎(Covid 19, 新冠肺炎) 疫情,在不同時間點也曾出現傳染率暴增的現象,我們都成功加以控制了。」

「所以就此看來,目前情況並未失控,但也不能置之不理。」

"We have had a much higher (contamination rate) at different points in this pandemic and we've got it under control," WHO's emergencies chief Michael Ryan told a press conference.

"So this situation is not in that sense out of control. But it cannot be left to its own devices."

