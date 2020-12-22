【武肺變種病毒威脅】瑞士等30國禁止英國與南非航班入境　WHO老神在在•稱病毒「並未失控」

圖為墨西哥Benito Juarez國際機場的英國航空櫃台 (路透) 圖為墨西哥Benito Juarez國際機場的英國航空櫃台 (路透)

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（台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導）總部設於瑞士日內瓦的世界衛生組織（WHO），在當地時間21日指出，在英國發現傳播力更強的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎/新冠肺炎）變種病毒，目前尚未失控，透過現行措施就可加以控制。

諷刺的是，目前包括瑞士在內，已有大約30國或地區，決定封鎖來自英國和南非的班機，以避免病毒擴散。

沒錯，不只英國，南非也出現新的變異病毒。包括瑞士、德國、土耳其等至少五個國家，也在21日決定封鎖來自南非的航班。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan, Executive Director, Health Emergencies Programme) 指出：「武漢肺炎（Covid 19, 新冠肺炎) 疫情，在不同時間點也曾出現傳染率暴增的現象，我們都成功加以控制了。」

「所以就此看來，目前情況並未失控，但也不能置之不理。」

"We have had a much higher (contamination rate) at different points in this pandemic and we've got it under control," WHO's emergencies chief Michael Ryan told a press conference. "So this situation is not in that sense out of control. But it cannot be left to its own devices." (Michael Ryan)

萊恩表示：「我們目前採取的措施很正確，我們必須持續至今採取的作法，也許只須要增加一點強度而且做得久一點，以確保我們能將這個變種病毒加以控制。」

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）稍早曾宣稱，新的變種病毒已「失控」；其他英國官員則表示，這種病毒株的傳染力比原始病毒株高出70%。

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