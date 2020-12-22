亞洲文學大師白先勇《牡丹還魂》復興崑曲　東方《羅密歐與茱麗葉》台北唯美上映

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)《牡丹還魂－白先勇與崑曲復興》由鄧勇星導演，紀錄文學大師白先勇推動「青春版《牡丹亭》」的追求與實踐，呈現「一齣戲振興一個劇種」，將於2021年1月15日台北國賓影城上映。

「崑曲無他，得一『美』字，詞藻美、舞蹈美、音樂美、人情美。」- 白先勇



牡丹還魂劇照(圖/主辦單位)

白先勇投身崑曲復興超過18年，2004年推出「青春版《牡丹亭》」於台北國家戲劇院世界首演，此後展開大規模的校園與國際巡演，至今持續演出將近四百場，為結合兩岸三地菁英打造出的鉅大文化工程，為具有至高美學成就的崑曲回春還魂，讓超過一整個世代的人心動神搖，至2011年更已達成200場的演出。

《牡丹亭》是湯顯祖的代表作，創作於1598年，被譽為與同期的《羅密歐與茱麗葉》(1597年發表)同等重要的愛情神話，故事描述大家閨秀杜麗娘和書生柳夢梅兩人超越生死的愛戀，是一齣歌頌青春、愛情與生命的經典之作。

10多年前，白先勇有感於已被聯合國教科文組織列為「人類非物質文化遺產」崑曲，仍止不住凋零與式微，遂振臂一呼、四處奔走，組成一支堅強的創作隊伍，除了敦請蘇州崑曲「傳」與「繼」字輩的資深藝師們親身傳承、培訓出一批「小蘭花班」的年輕演員之外，更積極走入校園推廣。

由藝碩文創出品的《牡丹還魂－白先勇與崑曲復興》回溯此段崑曲復興歷程，卻不是以時間軸線來紀實的紀錄片，而是一部帶有「崑味」與詩意的影像紀錄。鄧勇星在蘇州崑劇院與白先勇進行一場長達5小時的訪談拍攝，描繪白先勇18年來步步用心的擘畫與累積，以優美簡潔的電影語言表現出來。

導演及編劇鄧勇星說：「這片以四百年歷史為時間跨度，湯顯祖的文本、白老師、崑曲的做工、傳承的使命等等為素材，安排他們何時上場、何時隱身。」

影片中同時也訪問張繼青、汪世瑜、梁谷音等眾多重要崑曲藝術家及學者，並前往崑曲發源地千燈古鎮、周庄，捕捉崑曲與大眾生活的歷史痕跡。

《牡丹還魂－白先勇與崑曲復興》將於2021年1月15日起在國賓長春影院、光點華山電影館隆重上映，更多資訊請上官方FB：牡丹還魂－白先勇與崑曲復興。

【牡丹還魂－白先勇與崑曲復興】

上映日期：2021/1/15(五)

影片長度：93分鐘

放映戲院：國賓影城＠台北長春廣場(台北市中山區長春路176號)