亞洲第一　首批輝瑞疫苗運抵新加坡

由美國輝瑞藥廠及德國生技公司BioNTech所研發的武漢肺炎疫苗（照片來源：美聯社提供） 由美國輝瑞藥廠及德國生技公司BioNTech所研發的武漢肺炎疫苗（照片來源：美聯社提供）

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）第一批美國輝瑞藥廠與德國生技公司合作研發的新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫苗在週一（21）晚間運抵新加坡，新加坡也成為亞洲第一個收到疫苗的國家。

載著疫苗的貨櫃在週日（20）晚間自比利時布魯塞爾啟程，並在週一晚間7時許抵達新加坡樟宜機場，新加坡交通部長王乙康親自赴機場迎接。

新加坡總理李顯龍在週一晚間表示，他非常開心得知第一批疫苗已成功運抵新加坡，他並稱疫苗是「我們滿心期待的歡迎『禮物』」。

李顯龍也表示，「這是漫長且艱鉅的一年。我希望這項消息能為新加坡民眾在這個節慶季節帶來快樂，並對2021年保持樂觀。」

Delighted to see the first shipment of vaccines arrive in Singapore on flight SQ7979 – a welcome ‘present’ that we’ve... Posted by Lee Hsien Loong on Monday, 21 December 2020

李顯龍日前表示將和其他內閣官員一同接種疫苗，以此向民眾展現對疫苗的信心；由美國輝瑞（Pfizer）藥廠及德國生技公司BioNTech所研發的疫苗必須接種兩劑，以達到百分之95的有效性。

新加坡在4月間爆發武漢肺炎大量群聚感染案例後，疫情至今已逐漸趨緩，根據衛生部資料，週一通報的10例新確診案例中，有九例是境外移入。

根據新加坡政府政策，首批疫苗將優先給予高風險群，包括第一線醫護人員、年長者及較脆弱者，其餘人士則可自由選擇是否接種疫苗；新加坡政府預計在2021年底前，讓所有有意願的民眾都可以免費接種疫苗，包括長期居留者。

媒體報導，李顯龍在12月14日宣布新加坡批准輝瑞疫苗且首批疫苗將在月底運抵新加坡，也成為亞洲第一個獲得輝瑞疫苗的國家；儘管國外疫情仍然嚴峻，經濟高度仰賴出口貿易的新加坡，近來持續鬆綁邊境管制。

全世界目前已經批准輝瑞疫苗的國家包括英國、美國、加拿大、瑞士，以及卡達；美國及英國則在近日開始為民眾接種疫苗。