【普丁政敵遭神經毒攻擊事件】納瓦尼親自扮高層 俄國特務驚爆「內褲」下毒【影音】

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）今年8月俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）遭神經毒攻擊事件，猶如諜報電影，震驚國際，撲朔迷離的案情，現在出現了更戲劇性的發展，一名疑似涉案的俄國特務，竟被設局供出了下毒手法，並非先前懷疑的飲料，而竟是透過「內褲」下手。

CNN 披露，其與網路調查單位Bellingcat、納瓦尼共同進行的調查行動，揪出了俄國情治單位聯邦安全局（FSB）毒物小組就是此刺殺行動的執行者。約有6至10人跟監納瓦尼達三年之久，伺機而動。調查人員鎖定犯嫌後，便試圖與其聯繫，套出犯案細節，而名為庫德瑞哲夫（Konstantin Kudryavtsev）的特務，就因此中了計。

納瓦尼在一通長達45分鐘的電話中，佯裝成俄羅斯聯邦安全會議（National Security Council）高層人員，表示該單位正就此案進行檢討，欲了解行動是哪裡出了錯，要求庫德瑞哲夫彙報整個作案過程。

庫德瑞哲夫起先有些遲疑，但由於電話號碼偽裝成來自FSB總部，加上納瓦尼「演技精湛」，不時透露出不耐與咄咄逼人的口吻，此員不疑有他，便全盤托出。根據庫德瑞哲夫，小組成員將諾維喬克（Novichok）神經毒塗在納瓦尼內褲裡層胯下的位置，他事後還被派去清理現場，確保下毒痕跡皆已除去。

CNN 諮詢毒物專家後指出，將粒狀諾維喬克塗在衣物上，受害者流汗後便能透過皮膚吸收，遂其下毒目的。這意味本次行動所使用的毒劑，不同於2018年俄國前情報員斯克里帕爾（Sergei Skripal）在英國被液態諾維喬克毒害的方式，而是固體狀神經毒。

針對此一爆炸性案情發展，俄國官方嚴詞否認，宣稱一切都是造假。總統普丁（Vladimir Putin）上週並不否認FSB人員跟監納瓦尼一事，但他當時表示，若真要納瓦尼死，他不可能活到今天。

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