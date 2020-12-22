台灣勞動基金官員涉貪　統一投信資深副總等4人列共犯聲押

原勞動部勞動基金運用局國內投資組長游迺文涉嫌收賄，操控特定公司股價，日前被檢方聲押獲准。圖為游迺文（左）11月27日晚間上囚車情形。 中央... 原勞動部勞動基金運用局國內投資組長游迺文涉嫌收賄，操控特定公司股價，日前被檢方聲押獲准。圖為游迺文（左）11月27日晚間上囚車情形。 中央社

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）北檢偵辦勞動部前組長游迺文涉貪操縱股價案，今(22日) 晨依違反證交法等罪聲押統一投信資深副總闕志昌、經理人郭士慶、孫民承、研究員俞建業等4人。北院將開羈押庭。

檢廉查出，統一投信公司是接受基金運用局全權委託的代操業者，游迺文利用他擁有管理、督導及考核等權限，違法指示闕志昌違背專業投資判斷，以公司接受全權委託代操的勞動基金資金，各自進場大量買進遠東公司股票，藉以讓同案寶佳資產執行長唐楚烈、寶佳投資主管邱裕元順利出脫持股套現獲利。

統一投信等公司代操的勞動基金資金，包含勞工保險基金、新制勞工退休基金、國民年金保險基金、積欠工資墊償基金。

北檢昨(21日) 搜索3個處所，帶回被告闕志昌等4人，由廉政署初步詢問後，今天凌晨移送北檢複訊。

經檢察官訊問後，今天清晨認為統一投信資深副總闕志昌等4人與游迺文為共犯，涉犯證券投資信託及顧問法、證券交易法操縱股價等罪嫌重大，且4人在被拘提前，急刪手機重要訊息，明顯有湮滅事證及串證之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見。

全案偵辦至今，檢廉已發動4波偵查搜索行動，被告游迺文、寶佳資產公司執行長唐楚烈、資產顧問邱裕元、復華投信投資長邱明強、基金經理人劉建賢等5人已羈押禁見，另復華投信陳姓研究員新台幣50萬元交保。

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