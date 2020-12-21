陽明山擎天崗牛隻接連死亡原因 初判長期營養不足

陽明山擎天崗水牛頻傳死亡，台北市動保處今天召開跨領域專家會議，就各單位檢查結果綜合研判，初步排除傳染病的可能性，死因應和食物來源有關，導致長期營養獲取不足。

根據陽明山國家公園管理處通報，今年以來，共24隻野放牛隻死亡，從11月30日至12月19日止，就有18隻野放牛隻陸續死亡。

動保處今晚發布新聞稿表示，12月7日接獲通報指陽明山國家公園的野化牛隻陸續死亡，基於動物防疫及動物福利，隨即介入調查，並於今天下午召開「陽明山國家公園管理處野化牛隻死亡原因探討會議」。

會議邀請台大動物科學技術學系與獸醫專業學院等專家學者，以及陽明山國家公園管理處、行政院農委會動植物防疫檢疫局、農委會家畜衛生試驗所、農委會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場和新北市動物保護防疫處等跨部會機關餐與討論。

動保處說，會中就各單位死亡牛隻臨床病理學、病理解剖（肉眼及組織病理學）、微生物學與毒物化學（380種農藥）檢查結果綜合研判，目前初步排除動物傳染病及人畜共通傳染病的可能性。

牛隻死亡原因，動保處認為，應該與食物來源成分和品質不佳有關，導致牠們長期營養獲取不足，這和目前族群數量、天候因素及植被退化相關。

動保處指出，牛隻長期營養獲取不足與棲息環境均難以立即改善，建議陽管處進行相關改善措施，包括設立緊急營養補給點，擎天崗舊牛棚和頂山石梯嶺於適當地點放置內含能量、蛋白質與礦物質舔磚或乾草；同時請陽管處加強巡查、監測及通報，並安排抽樣牛隻進行健康檢查及妥適處置。

另外，對於陽明山野化牛隻族群數量與棲息環境互動因素，請陽管處建立長期監測機制，並組成跨領域小組提供牛隻生態棲息專業意見。

動保處提醒，陽明山野化水牛屬野生動物，請民眾遵守與野生動物互動的三不原則，不餵食、不干擾與不接觸。