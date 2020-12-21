11月外銷訂單連9紅 全年估破5200億美元新高

經濟部統計處今天公布外銷訂單金額為577.8億美元，年增29.7%，不僅創連9紅紀錄，寫下單月新高；統計處也預估全年外銷訂單5296至5311億美元，年增9.3%至9.6%，可望刷新歷史新高。

展望未來，統計處長黃于玲預期12月外銷訂單金額會較11月增加，估計金額落在565至580億美元，年增29%至32.5%；第4季是1659至1674億美元，年增22.3%至23.4%；全年是5296至5311億美元，年增9.3%至9.6%，可望刷新歷史新高，突破107年的5118億美元紀錄。

統計處下午公布11月外銷訂單概況，累計今年前11月外銷訂單金額為4731.1億美元，較去年同期成長7.3%，金額創下歷年同期新高。

依主要貨品來看，資通訊為208.2億美元，年增39.4%，電子產品為171.9億美元，年增37.8%，雙雙創下歷史新高，也是99年4月以來最大漲幅，其中，電子產品已是連續10個月呈2位數成長。

黃于玲說，國際品牌智慧手機上市、遠距需求暢旺，加上年終是銷售旺季，帶動筆電、平板電腦、網通產品及顯示卡接單成長，也讓資通訊產品外銷優異；新興科技應用發酵則反映在IC設計、晶圓代工、晶片通路、印刷電路板、記憶體、被動元件接單上，令電子產品表現不俗。

而在疫情影響下，民眾在家上班、就學成為新常態，接連帶動面板、終端產品等光學器材接單成長，金額為23.7億美元，年增27.8%，不僅是連6個月正成長，也創下107年2月來最大漲幅。

傳統產業因市場需求回溫，基本金屬、機械產品、塑橡膠製品均維持雙位數成長，分別年增25.2%、11.5%、20%，化學品苦於國際油價處於低檔，仍是負成長，年減4.4%，但跌幅已收斂。

值得注意的是，歐洲超過中國大陸及新港，成為次要接單國，11月接單金額達149.3億美元，年增50.2%，刷新歷史新高，當中又以資通訊產品增加32億美元較多、電子產品增加10.3億美元次之。黃于玲分析，國際品牌智慧手機延後上市，並且熱銷，是最主要原因。

美國仍為主要接單國，金額為181.3億美元，同樣創歷史新高，年增30.6%，已是連續10個月正成長，其中，以電子產品增加17.4億元較多、資通訊產品增加15.3億元次之。黃于玲分析，主要是美國進行5G布建及在疫情影響下，遠距需求殷切。

中國大陸接單金額為128.3億美元，年增23.3%，創歷年同月新高，也是連續10個月正成長。

另外，新台幣持續走強，讓傳統產業高喊吃不消，機械公會理事長柯拔希更明白指出，匯率若升至27，回流的台商將再出走。

黃于玲說，在進行外銷訂單統計時，有了解廠商對匯率的看法，調查的2786家廠商中，有1226家接單減少，當中又有117家是受匯率波動影響，占接單減少廠商家數的9.5%。