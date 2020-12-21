「肝」心為你 設籍北市45至64歲民眾 即日起接受B、C肝炎篩檢 可獲得百元禮券

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國健署108年十大死因統計顯示，國人因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡人數達1萬2,121人，由於肝臟內部沒有痛覺神經，多數患者確診時通常為時已晚，臺北市政府衛生局提醒，即日起至110年2月26日(五)止，辦理「肝心為你，定期健檢護健康」獎勵活動，凡設籍北市45歲至64歲民眾且符合衛生福利部國民健康署成人預防保健服務暨B、C型肝炎篩檢資格，完成檢查即可獲得100元商品禮券。

臺灣每40分鐘就有1人死於肝病，每年有1萬多個家庭因為肝病破碎。財團法人肝病防治學術基金會楊培銘總執行長表示，由於肝臟內部沒有痛覺神經，多數肝病早期並無明顯症狀，發現時通常為時已晚，導致治療效果不佳，目前B型肝炎有疫苗可以預防，且有藥物可以控制病情；C型肝炎雖然沒有疫苗，但有根除C肝病毒的口服藥物可供使用，治癒率高達98%以上，只要消弭傳染源就有機會預防C肝。

楊培銘表示，目前最困難的課題是B、C肝病人約有一半並不自知，因此惟有利用抽血篩檢以找到這些病人，儘早就醫以根治或控制其病情，才能讓他們不會陷入「慢性肝炎-肝硬化-肝癌」的慢性肝病三部曲。

肝炎防治學術基金會10月底時在艋舺龍山寺舉辦「免費肝炎及肝癌篩檢」活動，共計8,032人參加，挑戰金氏紀錄成功，現場同步進行的保肝健康認知問卷結果顯示，B肝帶原者約佔9%，C肝帶原者則約佔1%，但對照抽血檢驗結果，卻發現高達57 %的C肝與32%的B肝患者並不自知。這個最新的篩檢結果再度凸顯抽血篩檢B、C肝的重要性。

肝病防治學術基金會代言人陳霆表示，家中有肝病家族史，母親原先無自覺症狀，因定期健康檢查發現5.8公分肝腫瘤，讓他受到極大衝擊，母親動完手術後，遵照醫囑、定期追蹤，狀況穩定，呼籲年滿45至79歲民眾一定要把握B、C肝炎免費終身1次篩檢，以達早期篩檢早期治療。

楊培銘總執行長提出護肝三招基本功，邀請大家做伙顧肝護健康：1. 健康生活：不菸不酒、均衡飲食及規律運動；2. 抽血檢驗：搭配成人預防保健服務，進行B、C型肝炎篩檢(終身1次)；3. 定期追蹤：B、C型肝炎患者遵照醫囑，定期追蹤及治療。

北市衛生局黃世傑局長表示，「肝心為你，定期健檢護健康」獎勵活動於即日起至110年2月26日(五)止，凡設籍臺北市45歲至64歲民眾，於138家合作院所完成衛生福利部國民健康署提供之成人預防保健服務暨B、C型肝炎篩檢，即可獲得100元商品禮券。

非設籍於台北市的民眾也別失望，國健署自今年9月28日起擴大成人健檢中一生一次的B、C肝篩檢對象，只要於民國 55 年或以後出生且滿 45 歲之民眾終身可接受一次B、C 型肝炎篩檢服務，不過B、C型肝炎篩檢須與成人健檢一起進行檢查，不單獨提供。