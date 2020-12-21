國經協會與匈牙利智慧城市聚落 攜手共拓智慧城市商機

左至右：匈牙利貿易辦事處代表Mr. Daniel Lorincz、國經協會高志尚理事長、國經協會智慧城市委員會焦國安主委、匈牙利貿易辦事處... 左至右：匈牙利貿易辦事處代表Mr. Daniel Lorincz、國經協會高志尚理事長、國經協會智慧城市委員會焦國安主委、匈牙利貿易辦事處投資商務主任Mr. Ferenc Fasi（國經協會）

中華民國國際經濟合作協會（簡稱國經協會）於12月14日於國經協會，與匈牙利智慧城市聚落(Hungary Smart City Cluster)透過視訊共同簽署合作備忘錄。

匈牙利智慧城市聚落創辦人 Mr. András Gaál於會中簡報介紹台匈之間在智慧城市的合作案例，以及未來的發展計畫。匈牙利智慧城市聚落正式成立於2019年，陸續與台灣接觸並合作探討智慧城市，創辦人更於今年1月時以個人名義訪問台灣，汲取台灣在智慧城市節能方面的相關經驗。

匈牙利智慧城市發展在硬體方面相當進步，而台灣智慧城市則是在軟體方面有傑出表現，雙方具互補性質，期透過本次簽署合作備忘錄，進一步擴大台匈在智慧城市的合作與發展。

雙方代表人為國經協會智慧城市委員會焦國安主委與匈牙利智慧城市聚落創辦人 Mr. András Gaál；國經協會高志尚理事長、匈牙利貿易辦事處代表Mr. Daniel Lorincz、匈牙利貿易辦事處投資商務主任Mr. Ferenc Fasi與匈牙利智慧城市聚落共同創辦人Mr. Miklos Vitez擔任見證人。

我方觀禮嘉賓包括：全球智慧城市聯盟(GoSMART)陳佳惠副秘書長、安慶新能源機械設備公司劉詩聖董事長、吉富投資控股集團黃家豪副總經理以及富蘭克林證卷投資信託公司楊定國資深執行副總，匈方包括：數位成功計劃(Digital Success Program)副總經理Ms. Balla Attila以及匈牙利數位出口策略（DES）經理Ms. Fekete Dóra。

國經協會目前與全球98個國家之151個工商團體或經貿機構建立友好合作關係，每年在國內外舉辦50場以上之民間雙邊經濟合作會議，為國際貿易溝通之重要管道。此次透過線上會議，打破疫情與時空限制，促進台、匈雙方智慧城市產業交流，增進雙方合作機會。