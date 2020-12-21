台灣設計又驚艷外媒！光泉千金汪俐伶巧化台電廢棄物為時裝

台灣設計師汪俐伶與她的台電廢棄物時裝設計。（圖片／wangliling粉專） 台灣設計師汪俐伶與她的台電廢棄物時裝設計。（圖片／wangliling粉專）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）你有想過廢棄的電線、螺絲、彈簧也能成為時裝設計素材嗎？台電18日在電幻1號所綠能主題展館舉辦的「永續時尚服裝秀」中，台灣設計師汪俐伶將生產至今已10年以上的廢棄台電五金器材，拼接成為充滿設計感的現代化服裝，穿戴在模特兒身上走秀氣勢驚人，吸引外國媒體《路透社》(Reuters)報導。

今年36歲，有著光泉集團千金的身分的汪俐伶，2016年剛成立個人服裝品牌，第一年就站上「紐約時裝周」舞台，引發外界關注。根據經濟日報，今年她更進軍「全台精品首府」之稱的「麗晶精品」，與Chanel、Hermès等國際知名品牌並列，成為其中唯一的台灣本土設計師品牌。18日她與台電合作，以自然永續作為核心理念，攜手辦理時尚服裝秀。

開場時，汪俐伶展示20套獨家打造的永續服裝，皆是由舊的素材重新創作而成。她表示，之所以使用台電的廢棄金屬和電線來設計，是因為舊的五金器材擁有獨特的斑駁質感，這是新材料無法取代的。

汪俐伶的獨特創意向大眾展示了，被貼上快速與浪費的時尚產業，也能利用舊時代的廢棄材料，設計出前衛與創新的衣服。此外，《路透社》也提到，台灣在全球武漢肺炎大流行期間，仍能舉辦實體的時裝活動，大大肯定台灣成功控制疫情的努力。

汪俐伶搜集的廢棄五金器材在時裝模特兒身上散發光輝。（圖/路透社）