台灣證交所：上週外資在集中市場買超119.43億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/12/14~2020/12/18）外資在集中市場總買進金額為3,620.37億元，總賣出金額為3,500.94億元，買超為119.43億元，另統計自2020年年初至12月18日止，外資總買進金額為12兆3,844.82億元，總賣出金額為12兆9,776.27億元，累計賣超為5,931.45億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為19兆4,083.53億元新台幣，占全體上市股票市值的44.76%，較12月11日的19兆4,759.54億元新台幣，減少676.01億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：陽明：買進112,081千股，賣出49,857千股，買超62,224千股。

第二名：長榮：買進223,341千股，賣出191,255千股，買超32,086千股。

第三名：欣興：買進109,161千股，賣出82,278千股，買超26,883千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進268,918千股，賣出342,176千股，賣超73,258千股。

第二名：友達：買進255,209千股，賣出317,800千股，賣超62,591千股。

第三名：大同：買進49,262千股，賣出105,187千股，賣超55,925千股。