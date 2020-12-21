PowerTech科技創作競賽 全國307隊菁英900位青少年同臺競技

2020年「PowerTech青少年科技創作競賽 」全國賽由新北市政府教育局與國立臺灣師範大學聯合主辦， 已邁入第8年，每年參加隊伍數逐年增加，今年全國賽隊伍共計30 7隊，新北市全國賽參賽隊伍共計127隊(高中職21隊、國中6 4隊、國小42隊)，全場超過900位學生同場競技！ 今年共有來自全台15個縣市，共307隊參賽，現場近1500位 學生在3小時內，動手創作「萬獸之王」、「龍貓巴士」、「 蟲蟲危機」 等仿生機械獸與控動機器人及物聯網自走車和手臂車的互助合作競賽 。

PowerTech競賽分為縣市初賽、分區初賽及總決賽等賽程， 參賽隊伍必須在縣市初賽或分區初賽中爭取代表縣市晉級決賽資格， 今年來參賽隊伍可說是各縣市的科技創作菁英。競賽以「 當日團體製作、當日競賽」方式進行， 創作過程包含作品的機能設計製作、造型設計等，競賽本持著「ST EAM」─科學、科技、工程、藝術及數學的教育宗旨，透過動手做 (hands-on)學習方式， 培養青少年對工程及科學領域的學習興趣，並藉此學習「逆中求勝」 的精神。

萬里國中「豆乾」隊在IoT組榮獲冠軍，IoT組包含自走車及手 臂車，自走車用紅外線偵測瓶子障礙物，手臂車移除障礙物， 隊員郭宇安興奮表示，從萬里來比賽真的太值得太有成就感了！ 今年活動另一大亮點為增設「女力組」及「偏鄉組」， 各組學生共同構思，團隊須在3小時內利用大會提供的材料包， 國小組學生完成「螞蟻雄兵」、「機器戰鼠」、「萬獸之王」； 國中組學生完成「龍貓巴士」、「蟲蟲危機」、「萬獸之王」； 國中組及高中職組學生完成「清道達人」、「三分勇士」及「 三分高手」等控動機器人創作，整個競賽過程融合STEAM跨域學 習概念，十分精彩。

教育局表示，新北市長期推動科學教育向下扎根及擴散普及， 培養人際關係與團隊合作能力，提高溝通協調與表達、提供跨STE AM領域的學習、培養批判性及創造性思考、， 並可幫助學生建立自信心，學生透過參與PowerTech競賽能 實踐「好思考、喜思考、樂創作、肯創作」之科技人的思維與習性。 新北巿與國立臺灣師範大學共同辦理已經邁入第8年，今年「IEY I世界青少年發明展」新北市三民高中獲得金牌， 美國學校及南山高中獲得銅牌，並在今年11月辦理「2020新北 STEAM生活月」， 可見新北市近幾年在科學教育的深耕成果豐碩。

照片來源：新北市政府教育局提供