2020亞洲新媒體高峰會：改變世界！NETFLIX、LINE台灣企業高層台北文華東方開講

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)2020亞洲新媒體高峰會以「改變世界」為題，邀請Netflix、Youtube、威秀影城等企業高層主講，於今明兩日台北文華東方酒店登場。

為期兩天的2020亞洲新媒體高峰會由新媒體暨影視音發展協會(NMEA)打造，題為改變世界（Change The World），擴大探討資本化、數位化、全球化、在地化四大方向，邀請來自各地的頂尖產業領袖，為台灣致力於泛娛樂產業的專業人士，攜手掌握全球新媒體產業的趨勢脈動。

主辦單位表示，去年 11 月主辦台灣首屆「亞洲新媒體高峰會」好評不斷，聚焦「串流、跨域、變現」3大議題，展開 25 場對談與專題演講探討新媒體趨勢，兩日會場聚集超過 1000 位重量級貴賓，70 位講者橫跨9大領域。

今年是NMEA 協會成立 3週年，持續與政府及業者共同面對台灣內容產業的危機，積極邀請國際業者加入，打開台灣的國際能見度，國際品牌企業Netflix、Line、Akamai、Youtube也是高峰會的策略贊助者，預計兩天約莫將有千人到台北文華東方酒店現場參加盛會，同步由YahooTV團隊協助提供線上直播。

首(21)日邀請到LINE台灣董事總經理陳立人、獨立品牌「顏社」主理人張逸聖、伊林娛樂副董事長陳婉若、知名影人李烈、牽猴子整合行銷總經理兼創辦人王師與會；22日將有Netflix內容採購經理Jerry Zhang、Youtube大中華策略合作夥伴資嵾總監陳容歆、威秀影城董事長吳明憲等貴賓主講。