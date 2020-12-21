尊嚴善終 有愛無礙 北市聯醫推心智障礙者預立醫療照護易讀本

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）病人自主權利法，2019年1月上路，透過預立醫療決定書，民眾能提前規劃「善終」的方式，但是心智障礙者因認知功能及表達能力的問題，生活上日常大小事都由家人決定，更別說複雜的醫療自主權，有鑑於此，北市聯醫諮商團隊便著手研發「我的預立醫療決定書－易讀說明手冊」，希望協助心智障礙者獲得病人自主權利法規相關資訊的權利。

「病人自主權利法」自2019年1月6日正式施行，台灣病人的尊嚴善終權利又向前邁一大步，只要年滿20歲的民眾可至有提供預立醫療照護諮商之醫療機構進行諮商，簽署預立醫療決定書，並由醫療機構上傳完成健保卡註記作業。

臺北市立聯合醫院總院長黃勝堅表示尊重醫療自主、保障善終權益，是病人自主權利法的基本精神，而自主決定的前提是讓每個人有正確對等的知情，當然也包括平常心聲和想法易忽略的心智障礙者。

北市立聯合醫院為保障心智障礙者善終權利，於病人自主權利法施行的第一年，本著身心障礙者權利公約的精神，即開始著手思考如何在最大協助及最少限制尊重的原則下，協助心智障礙者透過預立醫療照護諮商的討論，確切理解病人自主權利法內容後，預先規劃自己在重症時的醫療意願，甚至是完成預立醫療決定書的簽署。

北市立聯合醫院社會工作室主任楊君宜表示，臺北市立聯合醫院看見了心智障礙者的需求，邀集院內相關醫療團隊共同研議，從法規面的解釋至實務運作面的諮商會談技巧、輔助工具運用等進行討論，更結合各大社會福利單位進行交流，召開專家研商會議，多次與心智障礙者進行預立醫療照護諮商的討論與測試，發展「我的預立醫療決定書－易讀說明手冊」。

楊君宜說明，「我的預立醫療決定書－易讀說明手冊」以簡化文句內容、搭配清楚圖像、統一顏色色調、簡化排版呈現等易讀(Easy Read)概念，設計出輔助教材，運用於預立醫療照護諮商，協助心智障礙者獲得病人自主權利法規相關資訊的權利，也希望透過易讀說明手冊，開啟心智障礙者與家庭對生命識能的認識，提升國人對心智障礙者生命教育的關懷。

不過有民眾擔心，是不是預立醫囑生效後，一旦未來有急診送醫需求時，醫師會自動幫你放棄急救？北市聯醫說明，預立醫囑生效後，要等到符合臨床條件下才能執行，而符合條件需要由「2位專科醫師判定和2次緩和團隊照會確診」之程序，絕對不會影響就醫權益。

此外，預立醫囑生效後，若心願改變了，記得前往「有提供預立醫療照護諮商之醫療機構」進行變更或撤除，以維護和保障自己的心願和決定。