〈時評〉BOT案四年虛度 清水地熱發電掛零

過去這一星期有許多我長期關心與非核家園相關的新聞。例如，在竹科40週年的紀念會上，聯電曹興誠榮譽董事長重砲發言，說台灣要零碳排、一定要啟用核電，不然台灣的電力不夠。並且譏笑反核人士為「民國初年反對鐵道的義和團份子」。針對曹興誠啟用核電的發言，經濟部長王美花則回應蔡英文總統的「2025非核家園」目標不變，政府對供電已有很好的規劃，其中20 %來自綠能，台灣核電在2025年時將讓核三廠除役，走入歷史。

很可惜 ，經濟部所規劃的再生能源，到目前為止還是只有風力發電及太陽光電。其中太陽光電2025年要有20 GW裝置容量的目標，很顯然是無法達到，因為到2020年為止，太陽光電只建置了5 GW左右。而且一些地面型的太陽光電場址，受到地方政府和環保團體的挑戰。還好，風力發電方面，由沃旭、達德、C l P等國外大廠的投入，海上風機不只會達標甚至有超標的可能。然而，單靠太陽光電及海上風機，綠電要達到20 %的佔比，我們認為是不可能的。更何況，如果碰到無風、下雨，風機及光電都幾乎不能。

地熱發電陷困境 清水地熱零發電

台灣地處太平洋火環帶，地熱資源相當豐富。能源國家型計畫曾經評估台灣地熱發電蘊藏量高達32 GW。然而，過去這幾年由於政府推動單位的離譜措施，使得台灣地熱發電到今天為止連0.3 MW的併網容量都沒有，實在是令人無法想像。台電及工研院合作的綠島地熱案花了近2億元一度電都沒發出來不說，我們就以宜蘭地區的幾個案例來檢視一下。

一、鳩之澤溫泉地熱案：

目前台電公司正在公開招標一個「仁澤地熱發電廠設備採購標案」。這個案子經費達1.9億元。主要是要用「鳩之澤溫泉區」這二年來中油挖的仁澤三號井、仁澤四號井發電。標案要求使用這兩口井，至少發出0.7 MW的電力，並且要保證發電量。關於這個地區的地熱資源、以及所謂的「地熱國家隊」的故事，我曾經在「台灣英文新聞．時評」寫過一些文章，就附在下面給大家參考：

「719四週年日，我應該說些什麼」(2020年7月29日)

「地熱國家隊應做什麽？」(2018年3月16日)

一句話講 ，成立了「地熱國家隊」，使得原先可以直接使用中油仁澤二號井發電的計畫被打壓，而且如今的發電量則只剩一半。

二、清水地熱公園區：

2020年12月18日應該是清水地熱B O T案得標廠商「台灣汽電共生公司」(簡稱台汽電) 要併網發電的最後日子，然而這一天卻是靜悄悄的，没有看到什麼新聞。

也就是說，四年前宜蘭縣府敲鑼打鼓「得標廠商台汽電公司財力雄厚勇奪第一」。然而經過4年的時間，清水地熱得標廠商台汽電公司竟然是連一度電都發不出來，這真的是太奇怪了。在四年前 (2016年11月10日)，我曾經在寫過一篇「川普震憾 清水驚奇」的文章，指出宜蘭縣政府安排兩位台電高階主管當審查委員，使得台電子公司台汽電得標，是球員兼裁判的做法。宜蘭林姿妙縣長要不要查一下呀！

三、宜蘭三星紅柴林：

12月10日宜蘭縣府工旅處邀請了眾多地熱發電的廠商，到宜蘭縣三星鄉紅柴林「紅柴林2號井」。三年前 (Nep2)能源國家型計畫，在三星紅柴林地區挖了兩口深井，第一口井井深2200公尺、井底溫度68℃。第二口井挖2800公尺、井底溫度102℃。當年我曾經建議第二口井應該挖在2015年探勘的地區(Nep2)，即挖在利澤龍德工業區。可惜被立委助理打著立委的名號，壓著做計劃的地質學者再挖在三星紅柴林。當時我就曾經寫過一篇文章「既然熱源來自龜山島、為何挖井不在海邊」(2016年6月10日)。紅柴林二號井溫度不足無法發電，使得Nep2的地熱發電主軸以失敗收場，對台灣地熱發電產業發展實在是一個莫大的打擊。

如今，宜蘭縣府工旅處明知紅柴林2號井位在特定農業區上，而且井口溫度不足90℃。即便以每小時70噸的出水量來算，最多也只能發100KW的電力，確實是不能開發作地熱發電廠區，更不能開發為溫泉區。我們真不知工旅處的這些官員們葫蘆裡在賣什麼藥，還要地熱發電廠商前往評估「紅柴林二號井是否可作為地熱發電用」。

四、利澤地熱電廠開發案

利澤地熱電廠開發案，是我們蘭陽地熱資源公司花了7年以上的時間及1000萬元以上的經費，經歷了三位環保署長、3年的環評審查，中間有10次公開說明會及審查會，全台灣唯一一個通過環評審查的(101MW)地熱發電廠開發案。然而，工業局卻拿著「台商回流缺地」的令箭告知，這個地熱案場原先是用006688方案，租地進駐利澤工業區，多年來却還沒有興建建築物，因此違约土地要收回。

事實上，對開發地熱發電廠來講，地上的建築物並不是重點，挖地熱井才是重點。而這個廠址是深層地熱電廠，挖一口5000公尺以上的深井，依照中油公司的評估要5億元且時間需要2年。目前我們籌資階段已進行的差不多，首先要先將此筆土地購買下來，卻因為006688方案要求廠商要先有20%建蔽率的工廠建物，才能購買土地。而工業局要求我們2021年1月6日前，要領得建築物的工廠登記，否則解約土地收回。

為了要購買土地，我們將原先規劃的兩棟建築併成一棟，以滿足20%建敝率的要求，向縣府申請建築執照。宜蘭縣政府對於本案的建築執照則有些刁難。在一年多前我們申請一次，9個月後被駁回。即便今年9月3日送件的建築執照申請，經過縣議員出面協商，也到 12月10日才核准。

然而，此案為通過環評的案子，即便是地上建物的變動也需要環保署核准才能動工興建。目前，我們申請變更公文還卡在能源局轉環保署的程序中，這些都是「不可歸責於廠商的政府部門之間的延遲」，工業局却要解約收回我們的土地。

地熱發電是再生能源中最穩定的，而且是目前政府雖說在推動方面却還沒有成效的一個項目。負責推動綠能的經濟部，對此案却只佔在管理工業區土地的立場，而沒有考慮到地熱發電的推動的重要性。

經濟部王美花部長，是否應該對這情況了解一下呢？