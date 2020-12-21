【萊豬爭議】台灣醫師蘇偉碩已更正誤植數據　衛福部長陳時中: 不排除撤告

衛福部長陳時中（前）21日針對蘇偉碩事件在立法院受訪表示，提告主要是希望以正視聽，錯誤的訊息不要廣泛傳播，如果能夠達到這樣的效果，「我們... 衛福部長陳時中（前）21日針對蘇偉碩事件在立法院受訪表示，提告主要是希望以正視聽，錯誤的訊息不要廣泛傳播，如果能夠達到這樣的效果，「我們不排除就不提告」。(中央社)

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）醫師蘇偉碩近日改口坦言，所引用的論文數據誤植，萊劑毒性僅有搖頭丸的1/4。農委會主委陳吉仲今天(21日) 說，這是非常正面、專業的回應。

蘇偉碩雖然一再強調他的說法均有科學證據佐證，但近日他在「萊豬就是毒豬的10個科學證據」臉書貼文中，將原本「萊克多巴胺毒性是搖頭丸的250倍」說法後面加註一段文字，將萊克多巴胺毒性從搖頭丸的250倍改為1/4。

對此，陳吉仲今天前往宜蘭縣南方澳第3拍賣魚市場，出席「聖誕快樂．冬至平安，感恩外籍船員聯歡會」活動接受媒體聯訪表示，蘇偉碩醫師已在臉書澄清相關文獻使用的數字，這是非常正面、專業的回應，期待所有針對萊克多巴胺的豬肉議題，回歸到專業、食安議題討論。

由於蘇偉碩被衛生福利部食品藥物管理署以散布不實訊息告發，蘇偉碩更正數據後，是否還須提告？陳吉仲則說，「尊重食藥署權責」。

反萊豬醫師蘇偉碩遭食藥署以散布不實訊息告發，國民黨立委蔣萬安今天質詢時追問是誰決定，陳時中說，基本上是食藥署提出建議，應該是他做的決定。

蘇偉碩日前公開發表萊克多巴胺比搖頭丸毒250倍等言論，遭食藥署以散布不實訊息告發，近日蘇偉碩改口，坦言引用論文數據誤植，萊劑毒性僅有搖頭丸的1/4。

陳時中會前回應媒體詢問 是否可能對蘇偉碩撤告

立法院社會福利及衛生環境委員會今審查兒童及少年福利與權益保障法部分條文修正草案等案，陳時中會前回應媒體詢問是否可能對蘇偉碩撤告。

陳時中表示，提告主要是希望以正視聽，錯誤的訊息不要廣泛傳播，如果能夠達到這樣的效果，「我們不排除就不提告」。

有媒體詢問，要蘇偉碩認什麼錯？陳時中說，並不是說要認錯，是要以正視聽，錯誤訊息如果能夠更正或比較清楚的跟社會大眾講，這事情就解決了。

此外，有媒體問到，會不會擔心被點名為「萊豬部長」？陳時中表示，討論相關社會議題，要避免「污名化」，用「污名化」並不能解決問題。

陳時中在立法院 社會福利及衛生環境委員會答詢

國民黨立委蔣萬安上午在立法院社會福利及衛生環境委員會質疑，前行政院發言人丁怡銘當初舉行記者會，未經查證就指稱牛肉麵店使用瘦肉精牛肉，直接造成店家損失，卻未見衛福部依食安法告發，為何現在選擇性告發蘇偉碩。陳時中表示，選擇對社會影響比較大、比較嚴重的。

蔣萬安表示，告發蘇偉碩是「選擇性」，這是衛福部的標準，要讓社會產生寒蟬效應嗎，陳時中答覆，丁怡銘的發言，警察單位已依社維法偵辦；沒有要製造「寒蟬效應」，是希望錯誤的訊息能夠及時更正。

時代力量立委陳椒華詢問是否撤告，陳時中答覆，蘇偉碩已經更正，釐清事實，「我們並不是非告不可」，只要事實能夠被澄清就可以。

陳椒華追問是否考慮撤告，陳時中說，當然在考慮中，「我們就是要澄清事實」，不是要入人於罪。

國民黨立委洪孟楷質詢時也說，陳時中就任衛福部長3年多來，衛福部可曾針對社群網站上的任何錯誤內容或與衛福部見解不同的消息提告。

陳時中說，印象在防疫期間有告過，是針對防疫的事情，後來對方更正就撤告了。

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