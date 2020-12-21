〈時評〉台灣股市狀況連連 主管機關應徹底檢討改進

台灣證券市場最近狀況頻頻，富邦金宣布併購日盛金，傳出內缐交易疑案。另外繼康友-KY發生掏空案後，凱羿-KY再度爆發弊案，投資人損失慘重，主管機關應徹底檢討改進，加強證券市場管理。

富邦金本(12)月18日宣布，將以每股13元，溢價併購日盛金50％股權，這是首宗金金併案例，值得肯定。回首日盛金併購案，早在12年前，就已經傳出富邦金計劃以股票1：5交換方式，併購日盛金，但是後來條件談不攏，全案胎死腹中。

接著宏泰、建高、中纖、正大等企業，都傳出矚意併購日盛金，但是都不了了之，10月還傳出食品業的卜蜂，有意併購日盛金，卻因行業別天差地遠，被金管會以不符產金分離政策駁回，當時金融界一致認為，日盛金併購案應該會沉寂一段時間。

12月14日，證券市場傳出富邦金將併購日盛金，日盛金當天爆4倍大量，急漲7％，股價從10.1元，漲到10.85元，立即引起投資人質疑有內缐交易？為什麼會有人預知併購案？而且預先買股？18日富邦金發佈重大訊息，證實確有其事，更加確定14日已有內部人利用內線消息下手炒股，嚴重違反證券交易法有關內缐交易防制規定。

無獨有偶，富邦金從11月6日開始，即已開始異常上漲，從41.65元，急漲到11日的45.55元，5個交易日無由連續上漲9.93%，當時市場亦傳出富邦金正在醖釀併購案，不料亦證實為真。

分析全案可能涉及內缐交易人員，包括富邦金、日盛金高層或相關併購案承辦人員、簽證會計師、律師、台灣證券交易所、中華證券櫃檯買賣中心、金管會業務承辦人或其眷屬，都有可能涉案，不容忽視。

主管機關一再強調公司治理、ESG、投資人保護之重要性，如果連內缐交易，擧世認定破壞交易秩序弊端，都無法杜絕，不僅無法維護市場公平性，亦將失去投資人之信心，且破壞台灣證券市場國際信譽及形象，後遺症不容忽視。

至於凱羿-KY爆發弊案亦相當荒唐，這家甫於2018年1月上市，營業項目是廚房及家居用品、健身器材、家用電器。最高曾經漲到每股225元，財報當時相當亮眼，不料近4年獲利快速下滑，啓人疑竇。從財報來看，凱羿-KY於2016年EPS是13.22元，配發現金股息10.7元，股票0.5元；2017年EPS18.63元，配發現金股息15元；2018年EPS10.31元，配息9元；2019年EPS5元，配息4元，近4年獲利及配息已在下滑，但是到了第一季，EPS大跳水，只剩0.8元，第二季竟然大虧，EPS-2.43元，第三季EPS0.38元，累計前三季EPS是-1.22元。

令人不解的是財務、業務為何會如此快速大幅逆轉？接著董事、獨立董事相繼辭職，竟達全體董事三分之一以上，甚至連總經理蔡謀燦都掛冠求去，情況相當嚴重。公司解釋是因為今年9月間與客戶簽訂輕質循環油採購與銷售契約，總金額達新台幣10億元，預付訂金新台幣1660萬元，不過後來發現是詐欺案，已經撤銷全案，並依法追償中。

不過凱羿-KY說法，立即遭凱羿-KY契約另一方「中創港豐」董事劉騏睿出面否認，直指根本沒有10億元的簽约案，凱羿-KY何時來鉅額損失？全案頓入各說各話羅生門，有待司法釐清。

不過令人不解的是詐欺疑案是發生於第三季，但是從第一季開始，營收及獲利即開始重挫。一位年輕投資人不滿控訴，他今年初入股市，當時看凱羿-KY財報亮麗，股利合理，就投資三張股票，不料從他買進後，狀況連連，財務、業務都出問題，股價重挫，大賠18萬元。

他不滿指出，這種營運不穩定，財務大幅起伏，公司連總經理、董事都辭職，不負責任的公司，當初會計師是如何查核簽證，證交所如何通過審查，金管會又如何核定上市的？充分顯示主管機關對上市公司把關鬆散，不夠嚴謹，亟待檢討改進。

證券市場首重信用，康友-KY、凱羿-KY相繼爆發弊案，再加上富邦金合併日盛金驚傳內線交易疑雲，在在重創投資人信心，造成投資人嚴重損失，主管機關應該嚴查追究責任，徹底檢討改進，並加強保護投資人。