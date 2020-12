駐美代表處正名「台灣代表處」　外交部：進行中

(台灣英文新聞/政治組 台北報導)外交部今(21)日表示,爭取正名駐外館處一直是外交部努力的方向,而推動駐美國台北經濟文化代表處改名為台灣代表處一事,外交部次長曾厚仁則坦言正「進行中」。

台灣目前有15個邦交國,而我國在邦交國所設立的大使館除了正式國號中華民國外,名稱中也都會括號加上台灣,例如駐宏都拉斯大使館(Embassy of the Republic of China (Taiwan) in Honduras);其餘非邦交國則是以「台北」代替,像是駐英國台北代表處(Taipei Representative Office in the U.K.)。

而78位同屬美國國會台灣連線(Congressional Taiwan Caucus)成員的跨黨派眾議員在上週聯名致函美國國務卿龐佩奧(Mike Pompeo),呼籲將駐美國台北經濟文化代表處(Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States)改名為台灣代表處(Taiwan Representative Office in the United States)。

目前,台灣駐外館處中,僅有尚未與台灣建交也未與中國有邦交關係的索馬利蘭設立台灣代表處(Taiwan Representative Office in Somaliland)。

民主進步黨籍立法委員羅致政今日在立法院質詢時,便詢問外交部次長曾厚仁外交部是否有在推動駐美代表處正名,曾厚仁坦言,這是「進行中的案子」且「一直是我們努力方向」;不過他強調此事有敏感性而不願多談,「對國人不敏感,對某些聽的人敏感」。

曾厚仁也針對美國國會議員的聯名致函表達感謝與歡迎,並重申為台灣所有駐外館處正名一向是外交部努力的方向。

由美國眾議院國會台灣連線共同主席夏波(Steve Chabot)及迪馬里(Mario Diaz-Balart)等人簽署的聯名致函提到,美國與台灣的交流不僅限於台灣首都,與其他地方官員及人民也有往來,因此「台北」一詞無法反映雙邊實質關係。

致函也提及去(2019)年6月正名的台灣美國事務委員會(原名:北美事務協調委員會),促請美國擴大此一政策,將駐美代表處更名為「台灣代表處」;台灣美國事務委員會(Taiwan Council for U.S. Affairs)為美國在台協會(American Institute in Taiwan)對口單位,不過我國對美事務多由北美司主理。