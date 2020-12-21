【有影片】台灣超MAN男星瘦子一日拆彈專家　身穿32公斤防爆服直呼：「心理壓力更重」

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導） 台灣知名歌手瘦子和天王劉德華領銜主演的《拆彈專家2》合體幹大事！瘦子身穿32公斤的防爆服裝體驗危險的拆彈工作，完成任務後他說：「我會認真唱歌的， 拆彈工作真的太難了，就交給真正的警察吧！」

香港億萬鉅製《拆彈專家2》集合第一集原班人馬， 由香港鬼才名導邱禮濤執導，劉德華監製及主演， 再加上影帝劉青雲及倪妮共同演出，這次台灣電影公司邀請有「天然賀爾蒙」男歌手之稱的瘦子，在警察史蹟館挑戰號稱全球最危險的拆彈小組工作，讓觀眾體驗電影中描述拆彈小組面臨的困難和危險。

電影公司透露，現場特別準備一件已經除役的防爆服裝（第7代， 現在警方配備為第10代）和瘦子「結合」，他也是首位穿上防爆服的男歌手，並在拆彈小組成員指導下，體驗穿上防爆服裝，拆除炸彈的工作。

瘦子表示：可以體驗警察的工作覺得很興奮！「我沒有想過當警察， 但我有想演警匪片的夢，我喜愛刺激的片型，開槍、追逐、爆破啊！」



瘦子(圖/華映娛樂)

整套防爆服為了安全性，非常的重，加上頭盔重達32公斤， 必需有防爆小組專業的協助，瘦子才能完整穿上， 尤其戴上頭盔更是又悶又熱，脖子幾乎無法轉動，更讓他體重爆增， 有一秒變成好友大淵的錯覺，「我現在體重破百了吧！ 有一種大淵活在地球上的感受，我懂大淵為何不常出門了， 沒事最好也不要站著。」

最後，瘦子要嘗試使用專業的延伸桿夾取物品放到防爆筒中， 這個看起來容易的舉動，卻讓他吃足苦頭，這支8.5公斤的延申 桿後方要再加上5公斤的墊片維持平衡，因為安全考量， 延申桿的長度非常長，如果夾取物品，整體重量會有如50公斤重， 讓瘦子直呼有如在健身做重訓的感受。

光是舉起13.5公斤的延申桿，再小心翼翼移動到防爆筒中，這短短不到 5分鐘的測試，讓平日有在做運動的瘦子都喘起氣來了， 任務成功後，他驚訝的說：「這次體驗完，確定我一定會認真唱歌， 警察的工作太累了，延伸桿完全超乎我想像中的重， 想到他們執行任務時還要面對很大的心理壓力， 真的更加尊敬他們了。」

瘦子表示拆彈的工作真的不容易，如果能加入《拆彈專家2》 的演出陣容，他寧可演出放炸彈的反派，笑說：「我把炸彈放好， 就讓專家來拆吧！」

《拆彈專家2》將於12月31日上映，更多電影資訊，請上「 拆彈專家2（台灣）」官方臉書粉絲團查詢，現在一起來看看瘦子的影片吧！